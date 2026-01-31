Prima pagină » Actualitate » Semne proaste anul are. Concedieri masive în România la compania germană Bosch

Semne proaste anul are. Concedieri masive în România la compania germană Bosch

31 ian. 2026, 10:25, Actualitate
Semne proaste anul are. Concedieri masive în România la compania germană Bosch
Bosh face concedieri

Anul are semne proaste. Sunt concedieri masive în România la compania germane Bosch. Gigantul german a conformat planurile să reducă 20.000 de locuri de muncă, la nivel global.

Potrivit calculelor preliminare, Bosch a obținut un profit operational de numai 1,7 miliarde de euro, anul trecut, scrie Profit.ro.

Astfel că, în cea mai importantă zonă a diviziei auto Mobility, Bosch este supusă unei presiuni tot mai mari. Concurența din partea furnizorilor chinezi, mai ales, s-a intensificat considerabil, a declarat CEO-ul Stefan Hartung.

Mai mult, au existat tarife în SUA, iar grupul mai investește și miliarde de euro în domenii precum e-mobilitatea sau conducerea automată de mai mulți ani, însă fără a obține profit semnificativ din ele. În ce privește electrocasnicele, compania reclamă „o lipsă de dispoziție de cumpărare în rândul clienților particulari”. Frigiderele, mașinile de spălat și uneltele de grădină s-au vândut și ele mai prost.

Cât privește reducerile de locuri de muncă, Grupul vrea acum să se concentreze pe reglementarea și implementarea definitivă a eliminării a peste 20.000 de locuri de muncă, în Germania, începând deja discuții cu reprezentanți ai angajaților. Numai anul trecut, reducerea locurilor de muncă a împovărat bilanțul Bosch cu 2,7 miliarde de euro. Întrucât nu există concedieri din motive operaționale, Bosch se desparte de angajați prin plăți de concediere. Fără acest element, profitul operațional ar fi crescut cu peste un miliard de euro. Cu toate acestea, reducerea este de așteptat să contribuie până la urmă la economii anuale de 2,5 miliarde de euro, este relatat.

Această opreațiune va fi aplicată treptat, până în anul 2030. Reducerea de personal face parte dintr-un plan global al grupului, ce prevede renunțarea la 3.400 de locuri de muncă în divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial, era arătat. Angajații care sunt afectați activează mai ales în servicii și operațiuni interne: contabilitate, administrativ, resurse umane și diverse servicii de asistență. Oficialii Bosch spun că reducerea de personal va fi realizată în mare parte prin automatizarea proceselor, nu prin relocarea acestora în alte țări.

Potrivitlegislației și contractelor de muncă, angajații o să primească compensații, iar selecția celor care urmează să fie disponibilizați se va face prin proceduri interne, în colaborare cu reprezentanții angajaților.

„Scopul nostru este să realizăm aceste ajustări într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social, lucrând îndeaproape cu reprezentanții angajaților”, se indică în comunicatul oficial al companiei.

De altfel, Grupul german Bosch a anunțat în toamnă că va elimina încă aproximativ 13.000 de locuri de muncă până în 2030, în afară de tăierile de personal anunțate în prima parte a anului, în cadrul măsurilor de restructurare a diviziei sale Mobility, în contextul scăderii cererii pentru mașini și al concurenței ridicate.

„Măsurile anunțate pe 25 septembrie nu afectează locațiile Bosch din România. Ca principiu, evaluăm continuu dacă activitățile și structurile noastre sunt aliniate în mod corespunzător în diverse piețe și domenii de afaceri”, spuneau pentru Profit.ro cei de la Bosch în luna septembrie.

Cele mai multe concedieri vor fi făcute în Germania, circa 9.000 de persoane, la unitățile de pompe de injecție pentru motoare cu combustie, la cele de acționare a motoarelor și la cele de componente electronice. Totodată, în unitățile care produc transmisii, inclusiv în dezvoltare și cercetare. Bosch are doar în Germania peste 100.000 de angajați.

Conducerea Bosch a afirmat că are în vedere reducerea costurilor cu circa 2,5 miliarde euro, pentru ca planurile de reorganizare a companiei să poată fi susținute.

Autorul recomandă:

Fabrica din România care va concedia peste 500 de oameni, deși vânzările au crescut în ultimul an

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna
11:15
O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna
FINANCIAR ANAF publică “lista ruşinii”. Cine sunt marii datornici la Fisc
11:03
ANAF publică “lista ruşinii”. Cine sunt marii datornici la Fisc
RELIGIE Postul Paștelui în 2026. Când începe și ce le este interzis credincioșilor să facă
10:59
Postul Paștelui în 2026. Când începe și ce le este interzis credincioșilor să facă
ECONOMIE Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. De ce s-au prăbușit aurul și argintul. Dolarul se întărește, investitorii închid poziții rapid
10:54
Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. De ce s-au prăbușit aurul și argintul. Dolarul se întărește, investitorii închid poziții rapid
ACTUALITATE Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux
10:51
Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux
SCANDAL Angajații lui Bolojan se revoltă și cer premierului lămuriri despre coincidențele din cazul avocatei din PNL prinsă în flagrant când lua mită: „Solicităm un răspuns public: care este relația personală și instituțională reală cu persoanele care au invocat numele premierului?”
10:27
Angajații lui Bolojan se revoltă și cer premierului lămuriri despre coincidențele din cazul avocatei din PNL prinsă în flagrant când lua mită: „Solicităm un răspuns public: care este relația personală și instituțională reală cu persoanele care au invocat numele premierului?”
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Unelte vechi de 160.000 de ani rescriu istoria omenirii
ALERTĂ Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulbere. Iranul anunță manevre navale cu muniție de război lângă „armada” lui Trump
11:04
Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulbere. Iranul anunță manevre navale cu muniție de război lângă „armada” lui Trump
VIDEO Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE”
11:00
Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE”
AUTO Se schimbă regulile în transportul rutier. Documentul obligatoriu de care trebuie să facă rost toți șoferii de TIR
10:21
Se schimbă regulile în transportul rutier. Documentul obligatoriu de care trebuie să facă rost toți șoferii de TIR
VIDEO Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim”
10:00
Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim”
ANALIZA de 10 Cum s-a transformat Marea Britanie în inamicul nr. 1 al Moscovei și a devenit un „stat terorist” care „ucide copii” și „răspândește moartea”. „Protestele puse în scenă de Zaharova vor continua”
10:00
Cum s-a transformat Marea Britanie în inamicul nr. 1 al Moscovei și a devenit un „stat terorist” care „ucide copii” și „răspândește moartea”. „Protestele puse în scenă de Zaharova vor continua”
SPORT Ce OBIECTIV are Dinamo. „Acesta e stabilit de noi, da”
09:50
Ce OBIECTIV are Dinamo. „Acesta e stabilit de noi, da”

Cele mai noi

Trimite acest link pe