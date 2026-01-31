Semne proaste anul are. Concedieri masive în România la compania germană Bosch

Anul are semne proaste. Sunt concedieri masive în România la compania germane Bosch. Gigantul german a conformat planurile să reducă 20.000 de locuri de muncă, la nivel global.

Potrivit calculelor preliminare, Bosch a obținut un profit operational de numai 1,7 miliarde de euro, anul trecut, scrie Profit.ro.

Astfel că, în cea mai importantă zonă a diviziei auto Mobility, Bosch este supusă unei presiuni tot mai mari. Concurența din partea furnizorilor chinezi, mai ales, s-a intensificat considerabil, a declarat CEO-ul Stefan Hartung.

Mai mult, au existat tarife în SUA, iar grupul mai investește și miliarde de euro în domenii precum e-mobilitatea sau conducerea automată de mai mulți ani, însă fără a obține profit semnificativ din ele. În ce privește electrocasnicele, compania reclamă „o lipsă de dispoziție de cumpărare în rândul clienților particulari”. Frigiderele, mașinile de spălat și uneltele de grădină s-au vândut și ele mai prost.

Cât privește reducerile de locuri de muncă, Grupul vrea acum să se concentreze pe reglementarea și implementarea definitivă a eliminării a peste 20.000 de locuri de muncă, în Germania, începând deja discuții cu reprezentanți ai angajaților. Numai anul trecut, reducerea locurilor de muncă a împovărat bilanțul Bosch cu 2,7 miliarde de euro. Întrucât nu există concedieri din motive operaționale, Bosch se desparte de angajați prin plăți de concediere. Fără acest element, profitul operațional ar fi crescut cu peste un miliard de euro. Cu toate acestea, reducerea este de așteptat să contribuie până la urmă la economii anuale de 2,5 miliarde de euro, este relatat.

Această opreațiune va fi aplicată treptat, până în anul 2030. Reducerea de personal face parte dintr-un plan global al grupului, ce prevede renunțarea la 3.400 de locuri de muncă în divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial, era arătat. Angajații care sunt afectați activează mai ales în servicii și operațiuni interne: contabilitate, administrativ, resurse umane și diverse servicii de asistență. Oficialii Bosch spun că reducerea de personal va fi realizată în mare parte prin automatizarea proceselor, nu prin relocarea acestora în alte țări.

Potrivitlegislației și contractelor de muncă, angajații o să primească compensații, iar selecția celor care urmează să fie disponibilizați se va face prin proceduri interne, în colaborare cu reprezentanții angajaților.

„Scopul nostru este să realizăm aceste ajustări într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social, lucrând îndeaproape cu reprezentanții angajaților”, se indică în comunicatul oficial al companiei.

De altfel, Grupul german Bosch a anunțat în toamnă că va elimina încă aproximativ 13.000 de locuri de muncă până în 2030, în afară de tăierile de personal anunțate în prima parte a anului, în cadrul măsurilor de restructurare a diviziei sale Mobility, în contextul scăderii cererii pentru mașini și al concurenței ridicate.

„Măsurile anunțate pe 25 septembrie nu afectează locațiile Bosch din România. Ca principiu, evaluăm continuu dacă activitățile și structurile noastre sunt aliniate în mod corespunzător în diverse piețe și domenii de afaceri”, spuneau pentru Profit.ro cei de la Bosch în luna septembrie.

Cele mai multe concedieri vor fi făcute în Germania, circa 9.000 de persoane, la unitățile de pompe de injecție pentru motoare cu combustie, la cele de acționare a motoarelor și la cele de componente electronice. Totodată, în unitățile care produc transmisii, inclusiv în dezvoltare și cercetare. Bosch are doar în Germania peste 100.000 de angajați.

Conducerea Bosch a afirmat că are în vedere reducerea costurilor cu circa 2,5 miliarde euro, pentru ca planurile de reorganizare a companiei să poată fi susținute.

