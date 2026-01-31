Prima pagină » Actualitate » Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux

Rene Pârșan
31 ian. 2026, 10:51, Actualitate
Industria vinicolă din Bordeaux s-a adaptat din punct de vedere istoric la obiceiurile consumatorilor. În anii 1970, regiunea s-a orientat spre vinul alb, dar până în anii 2000 era renumită pentru vinurile roșii puternice, maturate în stejar.

Acum se orientează către o formă mult mai veche de vin roșu, cu un nume familiar anglofonilor: claret. Cu originile în secolul al XII-lea, când a fost expediat pentru prima dată în Marea Britanie, claret a devenit curând vinul preferat de anglo-saxoni, un sinonim neoficial pentru roșul de Bordeaux, care în ultimele decenii a devenit din ce în ce mai corpolent, publică The Guardian.

Bordeaux claret, denumire oficială

Denumirea de origine protejată Bordeaux a validat acum oficial bordeaux claret, legându-l de denumirea existentă de Bordeaux. Cu toate acestea, sticlele, disponibile din recolta din 2025, vor diferi de ceea ce mulți din Marea Britanie consideră a fi claret – mai ușoare, mai puțin taninoase și cu un conținut mai scăzut de alcool.

Bordeaux a fost puternic afectat de schimbările climatice. Unele impacturi au reprezentat o „provocare pozitivă”, a declarat Stéphanie Sinoquet, directorul general al asociației cultivatorilor din Bordeaux, producătorii apelând la soiuri de struguri netradiționale, rezistente la căldură. Condițiile mai calde au permis strugurilor să atingă o „coacere mai bună și mai consistentă”.

Clima crește gradul de alcool în vinuri

În consecință, nivelurile de alcool în continuă creștere au fost îngrijorătoare – 15% este acum o concentrație obișnuită. Pentru Jean-Raymond Clarenc, directorul filialei din Bordeaux a Grands Chais de France, noua clasificare este un „răspuns strategic la aceste schimbări de mediu. Optând pentru macerații mai scurte și un profil care valorizează prospețimea în detrimentul puterii, putem produce vinuri echilibrate și elegante chiar și în recoltele mai calde. Este o modalitate de a transforma o provocare climatică într-o oportunitate oenologică.”

Obiceiurile de consum de vin se schimbă din mai multe motive. Vremea mai caldă înseamnă că băutorii caută sticle mai ușoare și mai fructate – atât în ​​Franța, cât și în Marea Britanie, consumul de vin roșu este în scădere. Vinurile roșii mai ușoare, mai răcoroase, au devenit obligatorii – Bordeaux claret este conceput pentru a fi consumat la 8-12°C, au declarat experții pentru Guardian. „Stilurile mai proaspete și mai fructate sunt percepute ca fiind mai relaxate și mai incluzive”, a spus Sinoquet, adăugând că sunt mai versatile și mai ușor de băut în afara meselor.

Vinurile tari nu dispar

În timp ce claretul mai ușor (și clairet-ul și mai ușor, un rosé închis) nu au dispărut niciodată complet, producătorii de Bordeaux s-au orientat către vinuri roșii puternice care au câștigat recunoaștere internațională și au atras colecționarii bogați, iar prețurile lor au crescut vertiginos. „Vinurile roșii clasice de Bordeaux vor continua să ofere stiluri structurate, demne de învechire”, a spus Sinoquet.

Mulți au invocat creșterea spirală a prețurilor din Bordeaux drept motiv pentru dificultățile sale. „Un boom de 50 de ani s-a încheiat, podgoriile sunt abandonate, chiar am defrișat noi înșine câteva parcele”, a spus Tony Laithwaite, fondatorul retailerului de vinuri Laithwaites.

El a menționat scăderea cererii pe piețe cheie, inclusiv China, scăderea vânzărilor în Franța și o orientare către vinul alb. „Imaginea elegantă și scumpă a orașului Bordeaux pur și simplu nu se mai potrivește, în aceste vremuri de circumstanțe dificile pentru toată lumea.”

Vinuri mai jucăușe, mai distractive

Pentru Jonathan Kleeman, somelier și consultant în vinuri, milenialii sunt mai puțin predispuși să colecționeze vinuri scumpe decât generațiile anterioare, preferând vinurile gata de băut. „Noua categorie va fi interesantă”, a spus Kleeman. „De fapt, amintește de vremurile vechi. Bordeaux nu era vinurile mari care sunt astăzi. De fapt, aduce înapoi un termen vechi englezesc.”

Ar putea să-i deruteze pe consumatori? „Nu chiar, aceste vinuri sunt destinate generațiilor mai tinere care nu folosesc cu adevărat cuvântul «claret»”, a spus el. Kleeman a citat alte vinuri vechi, din nou la modă, de la pétillant naturel sau „pet-nat”, o formă tradițională de vin spumant, până la utilizarea amforelor, vase ceramice de depozitare populare printre producătorii de vin natural. „Ar putea fi o mișcare foarte bună, iar celor «în cunoștință» le-ar putea plăcea ironia de a-l numi «claret».”

Astăzi, Burgundia este considerată pe scară largă cea mai scumpă regiune viticolă din lume. Va fi claret mai asemănător cu vinurile sale roșii de pinot noir? „Nu cred”, a spus somelierul Tom Claxton. „Cred că asemănările vor fi un corp mai ușor, dar m-aș aștepta ca acestea să fie vinuri mai jucăușe sau mai «distractive».”

