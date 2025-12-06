Magistratul Cătălin Pițu dezvăluie la Gândul Exclusiv tenebrele Revoluției din ’89 și premisele unor noi revolte. “Românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți”

Prezent în platoul Gândul Exclusiv, fostul procuror șef militar al Secției Parchetelor Militare, Cătălin Ranco Pițu, a vorbit despre tenebrele singurei Revoluții transmise în direct, în decembrie 1989, despre cronica unei lovituri de stat și marota “Vin rușii”, interviul fiind realizat în viziunea unui arc peste timp. Multe din răspunsurile fostului șef al Parchetelor Militare din cadrul PICCJ sunt șocante, pentru că ele vin să contureze tabloul unei țări care nu a scăpat de urmele spionilor serviciilor secrete rusești și, mai mult, în condițiile în care există o nemulțumire generalizată față de guvernanți și clasa politică actuală, există premisele, teoretic, ale izbucnirii unor revolte similare celor din decembrie 1989, care să ducă la o altfel de Revoluție.

Pițu, despre gruparea filorusă care a acaparat puterea după Revoluția din decembrie 1989: “Influența se resimte până în zilele noastre!”

Întrebat despre existența agenturilor străine și implicare sovietică pe care fostul anchetator o consideră inexistentă în Revoluția din 1989 deși, chiar în lipsa probelor, această teorie rămâne în picioare, dar și despre serviciile secrete ale Rusiei, KGB și GRU care și-au infiltrat agenții sub diverse acoperiri după 1989 și continue să bântuie România și Europa lejer, generalul Pițu și-a prezentat, la Gândul Exclusiv, argumentele:

“Eu vă spun că nu există nicio probă că agenturile, fie ele maghiare, fie ele sovietice ar fi acționat armat pe teritoriul României. De altfel, URSS nici nu avea nevoie să trimită peste graniță oameni care să săvârșească diversiuni sau orice alte acte ostile, pentru că o grupare filosovietică formată în jurul lui Ion Iliescu a acaparat total puterea politico-militară în stat. Și aici nu vorbim doar de câțiva oameni, ci vorbim de zeci de persoane dovedite anterior ca fiind colaboratoare ale serviciilor secrete sovietice, în principal GRU, dar ca să-l dea jos pe Ceaușescu au conlucrat foarte bine pe mai multe paliere să zic așa…

Ceaușescu nu putea fi dat jos dacă nu exista o revoluție ca prim pas, o revoluție autentică la Timișoara, apoi o revoluție la Arad, la Brașiov, la Cluj Napoca, la Sibiu, la București. Au fost revolte…Da, a fost, în opinia mea, și revoluție și lovitură militară de stat executată foarte eficient, dar pe fond revoluționar. Am spus-o și o repet, a fost revoluție, a fost o revoluție care ne-a aparținut, nouă, românilor, și în această conjunctură s-au putut mișca eficient și curajos cei care alcătuiau acea grupare filosovietică total. Grupare care, iată, a acaparat puterea în România pentru un timp de zece ani și grupare a cărei influență se resimte în opinia mea până în zilele noastre”.

“La ambasadele tuturor țărilor din România se aflau spioni!”

Și totuși, când a venit vorba despre Laszlo Tokes, la parohia căruia s-au strâns enoriașii la Timișoara în decembrie 1989 și acela a constituit nucleul Revoluției, magistratul Cătălin Ranco Pițu a confirmat că acesta a fost agent ungur, dar și că ambasadele erau ticsite cu spioni.

„Laszlo Tokes s-a dovedit că a fost și colaborator al Securității, dar și colaborator al serviciilor secrete maghiare. Într-adevăr, în jurul parohiei lui a izbucnit revolta, inițial revoltă transformată în revoluție. Aci ne putem contra mult și bine…La ambasadele tuturor tărilor din România se aflau inclusiv spioni, să le spunem așa, la modul generic, asta avem și noi peste hotare la ambasadele noastre…Este o practică întâlnită peste tot. Bineînțeles că într-o conjunctură de tip revoluție, acei oameni au ieșit pe stradă să culeagă informații, s-au aflat pe stradă, foarte mulți…”

“România este prioritate pentru Moscova!”

Magistratul, fost șef al SPM- din cadrul Pachetului General a mai spus că este convins că și acum avem de-a face cu infiltrați ai serviciilor secrete rusești și că imediat după decembrie 1989 a existat o rekaghebizare a României, toată structura militară de conducere a fost acaparată de niște filosovietici colaboratori ai serviciilor sovietice, iar asta a însemnat pentru Rusia o victorie uriașă.

Gruparea rekaghebizată s-a reînnoit, a recrutat în continuare. “A recrutat oameni mai tineri pentru continuitate , pentru ideologie, Dar și pentru continuitate în aservire față de Moscova. (…) România este (și acum-n.r) prioritate pentru Moscova, așa cum este întregul spațiu european. (…) Evident că ei (rușii-n.r.) își activează toate resursele fidele în țările postest-europene pentru a redobândi total controlul asupra acestor țări”.

Premisele izbucnirii revoltelor

Referindu-se la prezent, la problemele actuale ale României, criza, deficitul major, nemulțumirile cetățenilor față de politicieni și partide, anchetatorul dosarului Revoluției, generalul magistrat Pițu a subliniat, la Gândul Exclusiv, faptul că, în decembrie 1989, românii au câștigat inclusiv dreptul de a protesta.

“Acum depinde și cum protestezi, pentru că democrația, acolo unde există, prevede și care sunt limitele unui protest veritabil, indiferent dacă e un protest de masă sau mai restrâns(..)

“Românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți”

Întrebat dacă în prezent există premisele unor revolte, ca în decembrie 1989, care să se transforme într-o altfel de revoluție, generalul magistrat Cătălin Ranco Pițu a declarat la Gândul Exclusiv:

“Este de ajuns ca doi-trei oameni profesioniști în ale diversiunii să genereze această scânteie necesară pentru ca masele să înceapă să se ucidă între ele. Sper să nu ajungem aici. Doamne ferește! Dar anumite premise există. Ura e generalizată și este atât de adânc implementată în societatea noastră încât, dacă am fi înarmați ca americanii, care au arme aproape la liber, eu cred că românii, în prezent, se urăsc atât de mult încât ar fi în stare să se și împuște unii pe ceilalți. Dar ce discutăm aici e o teorie, sper să nu se întâmple niciodată așa ceva“.

Vezi interviul integral AICI:

RECOMANDAREA AUTORULUI: