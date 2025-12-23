Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cine a luat decizia executării soților Ceaușescu? Lavinia Betea: „Însuși Gorbaciov se arată oripilat, aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică”

Cine a luat decizia executării soților Ceaușescu? Lavinia Betea: „Însuși Gorbaciov se arată oripilat, aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică”

23 dec. 2025, 12:18, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, istoricul Lavinia Betea a reconstituit, în cadrul unui proiect special marca Gândul și Descoperă.ro, cele mai fierbinți momente care au precedat controversata execuție a soților Ceaușescu. Așa cum relevă numeroase documente, decizia executării acestora nu a fost luată de la vârful URSS, așa cum s-a speculat, ci de la nivelul grupului care a preluat puterea imediat după 22 decembrie 1989.

„Ce se întâmplă, Nicule? Ne împușcă ca și pe câini?”

Chestionată de moderator de ce a lipsit generalul Victor Stănculescu de la execuția soților Ceaușescu, cunoscutul istoric a opinat că cel mai probabil, acesta nici nu știa de teribila decizie a noii puteri. Lavinia Betea a rememorat și ultimele clipe de viață ale soților Ceaușescu, care nu se așteptau niciun moment să fie executați.

„N-a apucat să vadă când au ieșit, cred că nici nu știa că vor fi executați imediat. Tot așa cum nu a știut nici operatorul. Da, pe finalul filmului se vede că sunt legați la mâini, dar nu vedem ce se întâmplă în rest în sală. Nici ei n-au realizat, până în momentul în care au fost legați la mâini, că vor fi executați. Ei cred că vor fi duși la București, că se vor respecta uzanțele, că vor putea să facă, eu știu, nu știu dacă ar fi făcut cereri de grațiere. În orice caz, ar fi trebuit să treacă 3 zile cel puțin. În orice caz, ea este care spune: Ce se întâmplă, Nicule? Ne împușcă ca și pe câini? Se împușcă oameni aici?”

Ce rol a jucat „scorpionul” Silviu Brucan

În acest context, Lavinia Betea a menționat și reacția liderului sovietic Mihail Gorbaciov.

„Însuși Gorbaciov se arată oripilat, pentru că aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică. Această decizie vine dintr-o vitejie a unor oameni extremi de confuzi și ei. În primul rând este Brucan, un personaj pe care, dacă ai face o comparație, ți l-ai putea imagina ca pe un scorpion. Ceva mic, de nebăgat în seamă, dar a cărui mușcătură poate fi mortală

Planul de asasinare a lui Ceaușescu din 23 august 1988. Cine era în spatele inițiativei care, dacă ar fi reușit, ar fi putut evita Revoluția din 1989

Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție"

