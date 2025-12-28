Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Momentul când Ion Iliescu se insinuează în Revoluție. Lavinia Betea dezvăluie cum s-a regrupat rețeaua Iliescu, ca la un semn, pe 22 decembrie 1989

Momentul când Ion Iliescu se insinuează în Revoluție. Lavinia Betea dezvăluie cum s-a regrupat rețeaua Iliescu, ca la un semn, pe 22 decembrie 1989

28 dec. 2025, 10:27, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În ultimul episod cu istoricul Lavinia Betea al ediției speciale Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, un proiect marca Gândul și Descoperă.ro, invitata a continuat să dezvăluie modul în care foștii nomenclaturiști comuniști, în frunte cu Ion Iliescu, s-au pliat pe revolta populară din decembrie 1989, astfel încât să acapereze puterea după vidul lăsat de căderea lui Ceaușescu.

Anterior căderii regimului comunist din 22 decembrie 1989, mai multe grupuri așa-zis disidente au acționat în anii 80, dintre care s-a remarcat facțiunea Iliescu-Măgureanu, cea condusă de generalul Ioniță, fost șef al Armatei, gruparea condusă de generalul Nicolae Militar- dovedit după Revoluție agent GRU – sau gruparea Silviu Brucan.

De ce nu a acționat Securitatea, deși știa de grupurile facționiste

În opinia moderatorului emisiunii, Ionuț Cristache, Securitatea nu a acționat deliberat, deși era permanent informată cu privire la pașii întreprinși de principalele grupări care doreau să scape de Ceaușescu. În plus, a completat invitata sa, capii mișcărilor fuseseră neutralizați.

Ionuț Cristache: Eu cred că dacă ar fi fost o întâlnire mai mare de 3-4 (oameni), Securitatea ar fi acționat sau dacă s-ar fi creat o masă critică, dacă ar fi avut o acțiune concretă. Adică nu cred că au avansat niciodată, n-au trecut niciodată la pasul următor, astfel încât să fie legitimați cu ideea de complot și de acțiune politică.

Lavinia Betea: Nici nu mai puteau să facă vreun complot, pentru că Militaru fiind descoperit în 1984, dispar toți din structurile de conducere, din CC, din Marea Adunare Națională. Teoretic, așa cum i-ați identificat, au fost 3 mari grupuri de complotiști. Măgureanu-Iliescu, grupul Ioniță și grupul Militaru. Este și grupul Brucan, trebuie să fi existat, trebuie să fi avut și Ion Iliescu un anumit grup, pentru că Roman vine din acel grup. Cine auzise de Petre Roman? Auziseră ceilalți de tatăl lui, Valter Roman.

Rețeaua Iliescu s-a regrupat imediat în decembrie 1989

Cristache: Că n-au produs o acțiune concretă, asta e fără putință de tăgadă. Dar când a venit Revoluția, e clar că o rețea s-a închegat imediat. Semn că se croșetase la ea, de o formă superficială sau nu.

Betea: Am vorbit mult timp cu Alexandru Bârlădeanu pe această temă. Era un om foarte avizat și cu ceea ce se întâmpla în Uniunea Sovietică. Acești semnatari ai scrisorii celor 6 știau mai bine decât liderii comuniști de generația a doua că nu prea poți să faci nu știu ce mișcări, altfel decât cu acord sovietic. Și vorbeam cu el despre cum anume s-a făcut conducerea în decembrie 1989. Ce i s-a întâmplat lui? Îmi spunea și Corneliu Mănescu, care era pe la Chitila dus în zis domiciliu obligatoriu, cum s-au întâmplat lucrurile cu ei. Bârlădeanu și el păzit, și el după scrisoarea celor 6. Și el cu două echipaje în fața apartamentului, cu securist la ușă. Bate în ușă păzitorul. Soția lui Bârlădeanu tocmai fusese operată de un cancer la plămâni. Nu lăsau nici măcar să vină la ea colegi să o viziteze. 

Ca la un semn, membrii grupării se reunesc în ziua istorică de 22 decembrie

Dar în ziua de 22 decembrie, cât ce se ridică elicopterul, acela bate, salută foarte respectuos și spune: domnule Bârlădeanu, sunteți liber! Iar după el cine vine, rupt de contactele cu ceilalți?Fiul, care era în Franța, îl suna din când în când. Deci avea și el o ancoră în străinătate. Vine fiica lui adoptivă, care era actriță, cu o mașină a unor colegi și îi spune: Tată, mergem la televiziune.Exact în același timp, la Editura Tehnică se prezintă zisul fiu adoptiv al lui Ion Iliescu. La fel cu o mașină:Mergem la televiziune, mai explică Lavinia Betea. 

Televiziunea devine centru de comandă. Singura revoluție din lume transmisă în direct

 Televiziunea devine centru de comandă. De fapt, evenimentele din decembrie 1989 au fost temă de studiu în mari institute de învățământ din lume specializate în comunicare, sigur și pe servicii speciale. Este unica revoluție în direct și unica revoluție sângeroasă. Televiziunea devine un centru de comandă. Înainte era radio-ul. Atunci când a fost și zisa rebeliune legionară. Problema era să pui mâna pe radio de unde poți să faci anunțurile dorite. Se întâlnesc la televiziune diversi și printre ei sunt și zișii complotiști. Este primul care ajunge pe post Caramitru cu Mircea Dinescu. Cel puțin Caramitru, din câte știu eu, era unul dintre cei care frecventa casa fiului adoptiv al lui Iliescu, casa lui Mihai Bujor Sion și a Ioanei Pavelescu. Îl frecventau și pe Gogu Rădulescu, conchide invitata. 

