Mărturia uluitoare a unui fost director din Ministerul Culturii: „Ministrul a spus că el decide și că eu execut. Nu eram omul care să aducă bani la partid!” Cum se apără instituția (EXCLUSIV)

Atunci când se schimbă guvernarea, politicienii vor să își impună oamenii lor. Sub diferitele reforme, persoane ”de casă” sunt propulsate în poziții din rațiuni de ordin politic. Între timp, specialiștii din administrația publică suferă de pe urma politizării excesive și a politicului care își amestecă „coada” în aparatul de stat pe care îl acaparează încă din zorii anilor 90.

Elena Seimeanu a fost numită director al Direcției Achiziții, Administrativ și Investiții din cadrul Ministerului Culturii, în februarie 2013, în baza unui concurs. Din 2013 și până în aprilie 2019 activitatea ei a fost evaluată numai cu “foarte bine”. În același timp, ea este și formator, lector atestat, predând cursuri pentru domeniile achiziții publice, administrativ și investitii pentru sute de instituții ale statului (ministere, primării, consilii județene, DNA, prefecturi, spitale, direcții judetene din toate domeniile, etc).

Începând cu anul 2019, Elena Seimeanu acuză că abuzurile ar fi început să curgă în Ministerul Culturii, ea refuzând în calitate de director să semneze anumite contracte care sub aspect juridic ridicau multe semne de întrebare privind legalitatea. Pentru acest lucru ar fi fost detașată 6 luni la Direcția Județeană de Cultură Ilfov, unde a ocupat funcția de director executiv. După detașare, Elena Seimeanu s-a întors în Ministerul Culturii, la scurt timp după instalarea Guvernului PNL și, implicit, a actualului ministru Bogdan Gheorgiu. Pe 15 decembrie, Elena Seimeanu urma să fie detașată la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor), însă a refuzat. În spatele acestei detașări, ea susține că totul ar fi doar un „joc” pentru a îndepărta funcționarii publici profesioniști.

„M-am întors din această detașare când venise la guvernare PNL cu domnul ministrul Bogdan Gheorghiu. La scurt timp. mi s-au pus la dispoziție niște imagini devastatoare cu peste 500 de persoane în sala Atrium a Bibliotecii Naționale, la o petrecere. Nu avea nicio legătură cu vreun eveniment cultural. Eu fiind director administrativ al imobilului administrat de Ministerul Culturii, partea de monitorizare o avea chiar ministerul. Eu monitorizam partea administrativă, tot ce ține de siguranța clădirii și pentru bibliotecă și pentru minister. Toate aceste imagini le-am pus la dispoziție ministrului Gheorghiu cu o notă înregistrată, aducându-i la cunoștință aceste lucruri grave, pentru că Biblioteca Națională este depozitarul tezaurului României de carte. Se încalcă grav legislația. De altflel, Biblioteca Națională nu are aviz ISU. Tot anul trecut, în Biliotecă a avut loc un Revelion, deși nu se recunoștea că este o petrecere. Biblioteca încheiase un contract pentru un concert Delia care a durat 30 de minute, iar în spatele acestui contract de concert a fost o petrecere cu mâncare și alcool. Am primit imagini cu biblioteca devastată, pe care le-am trimis consilierei domnului ministru. Am arătat ce s-a întâmplat, iar în seara zilei de doi ianuarie, au apărut imagini în presă cu acest eveniment ce nu avea treabă cu activitatea unei biblioteci. De atunci, a început o hărțuire asupra mea, ministrul considerând că este problemă că aceste imagini au ajuns în presă. Deși nu erau difuzate de mine. Eu le-am pus exclusiv conducerii ministerului. Dintr-o dată am devenit inamicul numărul 1 al ministrului Culturii”, spune Elena Seimeanu.

„Eu răspund de legalitate, dânsul de oportunitate”

În luna ianurie, îi sesizam ministrului că în perioada în care fusesem detașată se încheiase un contract pentru servicii de pază și pentru că s-a dorit venirea unei anumite firme, au fost stabilite condiții obligatorii: pentru toți agenții de pază s-au cerut studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. Fiind și lector în achiziții publice și am predat la peste 100 de instituții din România în acești ani, am știut că nu este legal acest lucru. Am urmărit și am avut obligația să fac ce ține de mine pentru a se respecta clauzele contractului, și anume ca toți agenții de pază să aibă diplomă de bacalaureat. Așa că i-am sesizat ministrului că se încalcă grav cauzele contractului și că nu se pot face plățile din acest motiv integral și că nu vom putea prelungi, astfel că trebuie să demarăm procedura pentru achiziționarea serviciilor de pază. Domnul ministrul și doamna secretar general mi-a spus că au purtat o discuție de jumătate de oră cu operatorul economic, care a spus că mă împotrivesc să fac ce mi se spune. Ministrul Culturii mi-a spus că eu nu eu am înțeles un lucru: că dumnealul decide și că eu execut, și că eu răspund doar de legalitate, iar dânsul răspunde de oportunitate, iar oportunitate este peste legalitate”, susține Elena Seimeanu pentru GÂNDUL.RO.

Cum s-a reorganizat Ministerul Culturii

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va fi reorganizat şi se va numi Ministerul Culturii, anunța în noiembrie 2019, ministrul Bogdan Gheorghiu: „Se va numi Ministerul Culturii, după Hotărârea de Guvern de astăzi. Cel mai probabil astăzi va fi. Nu se va mai numi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, va fi doar Ministerul Culturii”, a spus Gheorghiu

„În 13 decembrie 2019, a fost publicat pe site-ul Ministerului Culturii un proiect de act normativ pentru reorganizarea Ministerului, nota de fundamendare, organigrama. Am constat că singura modificare privind direcția în care eram, era aceea de schimbarea a denumirii: din direcția achiziții administrativ și investiții în direcția achiziții și administrativ. Într-o denumire nu este obligatoriu să existe toate competențele și comportimentele pe care le are respectivul departament. Nu mi-a ridicat niciun fel de suspiciune. În martie 2020 a fost aprobată HG nr. 185/2020 din care dispăruse Direcția fiind înlocuită de Serviciul Achiziții și Administrativ. Fac precizarea că, nu s-a modificat nimic din activitatea direcției, păstrându-se posturile, personalul si atributiile. Singurul lucru care trebuia să se schimbe eram EU!. Pentru a ma îndepărta din funcție, nefiind de ajuns această reorganizare, ministrul Culturii a întocmit o fișă de post pentru postul de șef-serviciu, eliminând din condițiile specifice studiile juridice”, spune Elenea Seimeanu.

„Eu am studii juridice și un master în management organizațional și al resurselor umane.Toate acestea au fost realizate fără diminuarea atribuțiilor sau a numărului de posturi, sau orice altceva. Am fost așadar înlăturată din funcția de director, mi s-a respins orice posibilitate de a ocupa funcția de șef serviciu si am ajuns consilier juridic la Compartimentul Corpul de Control. Ei erau convinși însă că voi accepta funcții de conducere prin transfer în alte instituții, punându-mi o listă de funcții de donducere în alte instituții. Am rămas în instituție și am optat forțată de împrejurimi pentru această funcție pentru că am vrut să mă lupt cu acest sistem de infractori din interior. Spre exemplu, pentru funcții similare cu cea ocupată de mine, Guvernul și Președintele acceptă juriști. Nimeni nu interzice ca un consilier juridic să ocupe astfel de funcții, precum cea de director și șef serviciu la achiziții”, spune Elena Seimeanu.

Recent, Elena Seimeanu s-a adresat instanței pentru a contesta hotărârea de Guvern, regulamentul de organizare și funcționare și ordinul de eliberare din funcție.

„În luna noiembrie au fost dispuse de către ministrul Culturii două controale. Unul la Opera Națională Iași și celălalt la Direcția de Cultură Timiș. M-a eliminat din ambele controale, trimițând la opera din Iași un control și o colegă de la audit, iar la Timiș a trimis celălalt coleg și o doamnă care este la resurse umane. Deși controlul de la direcția de cultură Timiș viza o activitate presupusă ilegală pe domeniul de achiziții, administrativ și investiții. Domeniile mele de activitate. Această doamnă a fost adusă prin detașare de la Prefectura Arad, o apropiată a domnului Falcă. A venit ca șef de birou de la Prefectura Arad pe funcția de șef-serviciu la serviciul resurse umane din cadrul ministerului. În urma reorganizării i s-a făcut funcție de director de managementul resurse umane. Această doamnă a ajuns să conducă peste 15 oameni ca director, având o ascensiune incredibilă. Tot dânsa a fost trimisă la control la Timișoara, deși domeniul său de bază sunt resursele umane”, acuză Elena Seimeanu.

O nouă detașare

În cursul zilei de vineri, 11 decembrie, Elena a fost informată că începând cu data de 15 decembrie va fi detașată la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) pentru a desfășura activitate de control la organismele de gestiune colectivă. Între timp, ea a refuzat detașarea și a sesizat ministrului Culturii „inutilitatea detașării sale la ORDA”.

„Ei se tem că noul ministru va interacționa cu mine și că voi spune toate abuzurile la care am fost supusă. Indiferent cine va veni ministru, chiar dacă e tot de la PNL, dacă nu are drept scop răzbunare nu contează partidul de la care vine. Am lucrat în trecut cu alți miniștri PNL și nu am avut nicio problemă. Sunt un om respectat și admirat pentru profesionalismul de care am dat dovadă. Am fost inclusiv președintele comisiei de disciplină din minister, tocmai pentru că lumea știa că nu fac abuzuri și mi se pot încredința atribuții de acest gen. Vineri am primit acest ordin, și mi se pare deja prea mult. Să fiu detașată cu două săptămâni înainte de Crăciun, este o bătaie de joc. Sunt un om corect și cinstit și nu mă tem de lupta cu ei. Voi merge până la capăt. Am deranjat oameni foarte importanți. Nu am semnat niciodată vreo ilegalitate. Toate au pornit de la corectiudine pentru că nu am vrut să acopăr ilegalități. Am toată disponibilitatea să fiu cu ei în aceeași încăpere. Ghinionul lor a fost că am fost un bun profesionist și niciodată nu am făcut ceva ilegal. Nu eram omul care să aducă bani la partid și să fac compromisuri”, spune Elena Seimeanu.

GÂNDUL.RO l-a contactat telefonic pe 14 decembrie pe ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Acesta nu a răspuns, însă ne-a răspuns Alexandra Bogdan, consiliera ministrului care ne-a confirmat că Elena Seimeanu urmează să fie detașată la ORDA: „Doamna Seimeanu este jurist la bază, iar cei de la corpul de control, în general, au activitate ce țin de verificarea legalițăților. Pot să vă sun în 30 de secunde, vă rog?”, a spus Alexandra Bogdan când a fost contactată de reporterul GÂNDUL.

La scurt timp, aceasta ne-a transmis pe WhatsApp să-i adresăm întrebările pe e-mail. Reporterul GÂNDUL a transmis întrebările pe e-mail, iar Ministerul Culturii a revenit cu un răspuns în seara de 17 decembrie.

Redăm integral răspunsurile Ministerului Culturii:

1.Care este explicația și cum comentați faptul că studiile juridice nu au fost admise, dar alte studii da?

Procesul de reorganizare a Ministerului Culturii a fost realizat în contextul mai amplu al investirii noului Guvern, în noiembrie 2019, și a vizat eficientizarea administrației publice la nivel central. În acest context, o parte dintre ministere au fost comasate, ajungându-se la actuala structură cu 16 ministere de resort, iar altele au fost reorganizate intern.În ceea ce privește Ministerul Culturii, reorganizarea a fost complexă, pe toate palierele, iar aceasta a presupus desființarea a nouă posturi de conducere, dintre care două funcții de demnitate publică. Modificarea organigramei și a ROF-ului, ca rezultat al reorganizării, cuprinde atât structuri noi, cât și o parte din cele existente, însă cu atribuții diminuate sau comasate. Este și cazul Direcției Achiziții, Administrativ și Investiții (DAAI) care a fost desființată, iar în locul acesteia s-a înființat Serviciul Achiziții și Administrativ (SAA). În mod simultan, a fost desființată funcţia publică de conducere de director, concomitent cu înființarea funcţiei publice de conducere de șef serviciu. Reorganizarea DAAI s-a făcut cu reducerea atribuțiilor în domeniul investițiilor, dat fiind faptul că principalele programe de investiții vor fi gestionate de către Compartimentul Programe și Investiții în Cultură.În ceea ce privește specificația studiilor, legislația în materie privind funcția publică stabilește condițiile generale de ocupare a funcțiilor publice privind nivelul studiilor și vechimea în specialitate, și, totodată, reglementează posibilitatea stabilirii unor condiții specifice ce se cer a fi îndeplinite pentru ocuparea postului. Stabilirea acestor condiții specifice se face de către autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții se regăsește postul prin raportare la scopul postului și la atribuțiile aferente acestuia.În concluzie, reorganizarea reprezintă o prerogativă a conducerii instituției, care are dreptul de a aprecia matricea organizațională folosită pentru punerea în aplicare a atribuțiilor și îndeplinirea misiunii entității.

2. În luna ianuarie, doamna Seimeanu îi sesiza domnului ministru al Culturii că în perioada în care fusese detașată se încheiase un contract pentru servicii de pază, subliind că s-a dorit venirea unei anumite firme de pază, și de aceea s-au stabilit condiții obligatorii: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.Doamna Seimeanu susține că a vrut să respecte clauzele contractului, astfel că dânsa a sesizat ministrului Culturii Bogdan Gheorghiu că se încalcă grav clauzele contractuale și că nu se pot face plățile. În acest context, doamna Seimeanu susține că domnul ministru al Culturii a susținut că dumnealul decide și că dânsa execută și „răspunde doar de legalitate, iar dânsul de oportunitate, iar oportunitate este peste legalitate”. Cum comentați acest aspect?

Ministerul Culturii nu dorește să facă mai multe precizări legate de activitatea doamnei Seimeanu în cadrul Direcției Achiziții, Administrativ și Investiții. Totodată, precizăm că nu a existat un astfel de dialog precum cel invocat de dumneavoastră între conducerea ministerului și doamna Seimeanu. Mai mult, ținând cont de faptul că pe rolul instanței de judecată de află plângerea formulată de firma de pază, considerăm că instanța este singura îndrituită să se pronunțe asupra legalității măsurilor dispuse de Ministerul Culturii.

3.În luna noiembrie a anului 2020 au avut loc două controale, dintre care unul la Opera din Iași, celălalt în cadrul Direcției de Cultură Timiș. Doamna Seimeanu susține că a fost înlăturată abuziv din aceste controale, sbliind că a fost trimisă o doamnă care după ce a fost adusă prin detașare de la Prefectura Arad unde ocupa funcția de șef de birou pentru a ocupa inițial funcția de șef serviciu resurse umane. Doamna Seimeanu susține că respecta doamnă nu are nicio calificare în domeniul achizitiilor, specializarea dânsei fiind resursele umane. Cum comentați aceasă situație și de ce a mers respectiva doamnă în control la Direcția de Cultură Timiș, în locul doamnei Seimeanu?

Componența comisiilor trimise în control la cele două instituții menționate la punctul 3 al solicitării dumneavoastră a fost diferită. Având în vedere faptul că una dintre componentele principale ale controlului efectuat la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș a vizat aspecte de resurse umane, era necesar ca cel puțin unul dintre membrii comisiei să fie cu pregătire și experiență în acest domeniu. Menționăm, totodată, faptul că funcționarul public la care se face referire are o vastă pregătire și experiență în administrația publică, în cadrul căreia activează pe funcții de conducere de aproximativ 30 de ani, printre competențele domniei sale fiind cea de înalt funcționar public și expert în achiziții publice.Precizăm, totodată, că aspectele referitoare la „înlăturarea abuzivă din aceste controale” ale doamnei Seimeanu nu se susțin, întrucât nu a existat un ordin de numire și, pe cale de consecință, nu se poate vorbi despre înlăturare.

4. În cursul zilei de vineri, 11 decembrie 2020 doamna Elena Seimeanu a fost informată că începând cu data de 15 decembrie 2020 este detașată la ORDA pentru a desfasura activitate de control la organismele de gestiune colectiva). Dânsa spune că nu o recomandă nimic, nici măcar fișa postului pentru această detașare, nu are experiența necesară și nici cunostintele juridice de specialitate pentru domeniul organismelor de gestiune colectiva, motivand că nu era era o urgenta aceasta detasare. În speță, doamna Seimeanu susține că scopul a foat acele de a nu se mai afla în instituție la data numirii noului ministru al Culturii. În acelasi timp, dânsa menționează ca a fost supusă acestor abuzuri pentru convingerile sale profesionale, deoarece i s-a cerut să efectueze plăți fara să existe prestatarea serviciilor și a fost criticată pentru ca nu a avizat solicitari nelegale ale unor directori din anturajul domnului ministru, oferind avize negative fundamentate și sustinute. Ca urmare, care este motivul pentru care s-a decis o nouă detașare a doamnei Seimeanu?

Detașarea doamnei Elena Seimeanu a fost realizată la solicitarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu respectarea condițiile de legalitate și oportunitate prevăzute de legislația în vigoare. Decizia a fost luată raportat la specificațiile transmise de ORDA, în urma consultărilor cu toate direcțiile Ministerului Culturii. Ulterior, la recomandarea Compartimentului Corp Control, din cadrul căruia doamna Seimeanu face parte, și ținând cont de faptul că atribuțiile din fișa postului coincid cu specificațiile transmise de ORDA, a fost semnat ordinul de detașare. Menționăm că de-a lungul timpului, inclusiv anul acesta, au existat mai multe solicitări de detașări din partea instituțiilor statului, printre care se numără Institutul Cultural Român, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene etc.Dintre toți cei detașați din cadrul instituției, doar doamna Seimeanu a considerat acest lucru ca fiind nepotrivit.

NOTĂ: Solicitarea Elenei Seimeanu către președintele României, Klaus Iohannis