Povestea și istoria de 100 de ani a dinastiei Pahlavi. „Prințul Persiei” este cerut la conducerea Iranului de către protestari. Cum arată succesiunea

Povestea dinastiei Pahlavi. Începutul anului 2026 aduce un dezechilibru major în regimul teocratic iranian. Au trecut aproape două săptămâni de când străzile Teheranului, precum și cele din majoritatea orașelor mari sunt pline de protestatari. De la o zi la alta, situația pare să se înrăutățească, iar Reza Pahlavi, fostul prinț moștenitor al coroanei imperiale iraniene al cărui nume este scandat pe străzile Teheranului, încearcă să preia conducerea mișcării de răsturnare a regimului mulahilor. Istoria este mult mai densă, în schimb. Gândul.ro vă prezintă, mai jos, povestea unei dinastii care dăinuie de peste 100 de ani.

Mai înainte de toate, aducem în atenție o contextualitate a situațiilor recente. De aproape două săptămâni, haosul s-a instalat în Iran. Protestele au luat amploare atât pe străzile Teheranului, precum și pe cele din marile orașe. Oamenii îi scandează numele lui Reze Pahlavi, fiul fostului Șah al Iranului, fiind văzut precum o alternativă la unul dintre cei mai opresivi dictatori ai zilelor noastre, și anume ayatollahul Ali Khamenei.

Dinastia Pahlavi a fost fondată în 1925 de Reza Shah Pahlavi

Totuși, raportându-ne la nivel istoric, povestea dinastiei Pahlavi începe din anul 1925. La momentul acela, dinastia a fost fondată de Reza Shah Pahlavi, un soldat iranian non-aristocratic de origine mazanderană, care a preluat numele scrierilor Pahlavi ale limbii persane mijlocii din Imperiul Sasanian din Iranul preislamic.

Majestatea Sa Imperială Reza Shah Pahlavi s-a născut în provincia Mazandaran în 1878, din Abbas Ali și soția sa, Noush Afarin. În timpul vieții sale, Reza Shah a fost căsătorit de patru ori.

Dinastia a îmbrățișat în mare măsură această formă de naționalism iranian înrădăcinată în epoca preislamică. Dinastia Pahlavi a înlocuit Dinastia Qajar în anul 1925, după lovitura de stat care a avut loc cu 4 ani înainte. La data de 14 ianuarie 1921, soldatul Reza Khan, în vârstă de 42 de ani, a fost promovat de generalul britanic Edmund Ironside să conducă Brigada Cazacilor Persani îndrumată de britanici. În mai puțin de o lună, însă, sub conducerea britanică, detașamentul Brigăzii Cazace condus de Reza Khan, de 3.000-4.000 de oameni, a ajuns la Teheran.

Voia să își declare țara ca republică

Apoi, în decursul următorilor 2 ani, s-a cucerit restul țării. Până în octombrie 1925, Majlisul a fost de acord să-l detroneze și să-l exileze oficial pe Ahmad Shah Qajar, apoi să-l declare pe Reza Pahlavi șah al Iranului. Totul avea să se întâmple la data de 12 decembrie 1925, numirea fiind înfăptuită așa cum se preciza în Constituția Persană din 1906.

Inițial, Pahlavi plănuise să declare țara republică, așa cum făcuse contemporanul său Mustafa Kemal Atatürk în Turcia. Ideea a fost abandonată, ulterior, în fața opoziției britanice și clericale.

Momentul din 1979, când poziția dinastiei s-a clătinat

Dinastia Pahlavi a condus statul Iran drept o monarhie autocratică, având o scurtă perioadă pluralistă din 1941 până în 1953. Atunci, Mohammed Mossadegh a fost dat jos de pe tron, revenindu-se la un autoritarism, o formă de guvernare care implică o autoritate nelegitimă, cu o scurtă perioadă de stat cu un singur partid. Totul a durat până în 1979, când dinastia a fost înlăturată de la putere.

Despre familia lui Reza Khan Pavlavi

Reza Khan s-a născut în satul Alasht din comitatul Savadkuh, provincia Mazandaran, în 1878. Părinții săi au fost Abbas Ali Khan și Noushafarin Ayromlou. Mama sa era o imigrantă musulmană din Georgia (pe atunci parte a Imperiului Rus) a cărei familie emigrase în Iranul continental Qajar după ce Iranul a fost forțat să cedeze toate teritoriile sale din Caucaz în urma războaielor ruso-persane. Tatăl său era un mazandarani care a fost înrolat în Regimentul 7 Savadkuh și a servit în războiul anglo-persan din 1856.

Despre moștenirea dinastiei Pahlavi

Constituția Iranului din 1906 prevedea în mod specific că doar un bărbat care nu era descendent din dinastia Qajar putea deveni moștenitor. Acest lucru i-a făcut pe toți frații vitregi ai lui Mohammad Reza neeligibili să devină moștenitori ai tronului.

Până la moartea sa în 1954, singurul frate de sânge al șahului, Ali Reza, era moștenitorul său prezumtiv. Constituția impunea, de asemenea, ca șahul să fie de origine iraniană.

Cum arăta linia de succesiune în februarie 1979

Reza Shah Pahlavi (1878–1944)

Mohammad Reza Shah Pahlavi (1919–1980)

(1) Prințul moștenitor Reza Pahlavi (n. 1960)

(2) Prințul Ali-Reza Pahlavi (1966-2011)

Prințul Ali-Reza Pahlavi (1922–1954)

(3) Prințul Patrick Ali Pahlavi (n. 1947)

(4) Prințul Davoud Pahlavi (n. 1972)

(5) Prințul Houd Pahlavi (n. 1973)

(6) Prințul Mohammad Pahlavi (n. 1976)

Cum arată linia actuală de succesiune

Reza Shah Pahlavi (1878–1944)

Mohammad Reza Shah Pahlavi (1919–1980)

Prințul moștenitor Reza Pahlavi (n. 1960) (primul în linie de succesiune)

Prințul Ali-Reza Pahlavi (1966–2011)

Prințul Ali-Reza Pahlavi (1922–1954)

(1) Prințul Patrick Ali Pahlavi (n. 1947)

(2) Prințul Davoud Pahlavi (n. 1972)

(3) Prințul Houd Pahlavi (n. 1973)

(4) Prințul Rafaël Pahlavi (n. 2006)

(5) Prințul Mohammad Pahlavi (n. 1976)

