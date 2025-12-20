Ziaristul Bogdan Tiberiu Iacob a postat o dezvăluire pe Facebook: unul dintre documentele publicate de Departamentul de Justiție din SUA despre Jeffrey Epstein dezvăluie că plățile pentru femeile lui erau realizate către un cont al Băncii Transilvania de la Iași.

Plățile în valoare de 30.000 de dolari erau efectuate către femei de la fundația C.O.U.Q., fără a avea un scop caritabil.În total ar fi fost transferați peste 54 milioane de dolari. Jeffrey Epstein a fost acuzat și închis pentru abuzuri sexuale împotriva minorilor și trafic sexual înainte să se sinucidă în celula sa de detenție în 2019.

„Bombă în documentele Departamentului de Justiție: femeile lui Epstein, plătite via România. ULTRA CONFIDENȚIAL – SUPUS ORDINULUI DE PROTECȚIE

Total $54.666.918,09

Plăți fără legătură cu scopul organizației caritabile

Fundația C.O.U.Q., Inc. este o organizație non-profit scutită de impozite conform secțiunii 501(c)(3). Declarația fiscală 990-PF a Fundației C.O.U.Q., Inc. pentru anul 2012 îi identifică pe Jeffrey Epstein (Președinte), Richard Kahn (Trezorier) și Darren K. Indyke (Vicepreședinte).

În acea declarație, am identificat multiple plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 USD (vezi Figura 22 de mai jos), inclusiv plăți către femei care au primit fonduri și din alte conturi ale lui Epstein. Plățile către [numele omis sau redactat în textul original] au fost efectuate către un cont la Banca Transilvania situată în Iași, România, iar aceasta a fost una dintre cele patru presupuse co-conspiratoare ale lui Epstein în urma acuzațiilor penale din 2008.”

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA au publicat ieri o nouă tranșă de 68 de fotografii provenite din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. Departamentul de Justiție a avut termen până pe 19 decembrie să facă publice dosarele oficiale legate de acest caz. Această nouă serie de 68 de imagini include fotografii cu pașapoarte (inclusiv un pașaport ucrainean), capturi de ecran ale unor mesaje text care menționează trimiterea de fete („I will send u girls now”), hărți și imagini de la diverse întâlniri.

Printre imaginile publicate se numără fotografii cu Bill Gates (alături de o femeie a cărei față este blurată), filosoful Noam Chomsky (într-un avion) și alte figuri publice. Fostul președinte Bill Clinton a apărut în mod proeminent în primul lot de dosare publicate vineri de Departamentul de Justiție. Printre miile de documente făcute publice s-au numărat mai multe fotografii cu Clinton. Unele îl arătau într-un avion privat, inclusiv una cu o femeie, al cărei chip este cenzurat, așezată lângă el, asta în timp ce fostul președinte își pune brațul pe spatele ei. Într-o altă fotografie îl arată pe fostul președinte într-o piscină cu confidenta de lungă durată a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, și o persoană al cărei chip a fost, de asemenea, cenzurat. O altă fotografie îl arată pe Clinton într-o cadă cu hidromasaj cu o femeie al cărei chip a fost cenzurat. Dosarele nu menționează când sau unde au fost făcute fotografiile și a existat puțin context în jurul lor. Cariera politică a lui Clinton, în vârstă de 79 de ani, a fost marcată de scandaluri personale din trecut, inclusiv scandalul sexual cu Monica Lewinsky din 1998. Asocierea sa cu Epstein și Maxwell la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000 este bine documentată, iar imaginile publicate vineri sunt doar o parte din „câteva sute de mii” de documente ce urmează să fie publicate. Și Michael Jackson, cântărețul de muzică pop decedat în 2009, apare alături de Jeffrey Epstein în fotografii. Acesta a fost acuzat pentru molestare de minori după ce doi bărbați i-au intentat proces, afirmând că au fost abuzați sexual de cântăreț în copilărie.

