Un așa zis pastor român de orgine braziliană a postat pe platformele de socialiazare zeci de clipuri în care diverse persoane susțin că, după ce i-au frecventat slujbele, s-au videcat, în mod miraculos, de boli incurabile. Autoritățile se declară neputincioase, în absența unor plângeri venite din partea eventualelor victime.

Originar din Brazilia, Hilton Santos a venit în țara noastră încă de la începutul anilor 2000 și chiar a reșit să obțină cetățenia română. Bărbatul a învățat limba după care, potrivit unor surse, s-ar fi apucat să pună pe picioare o sectă pe care a denumit-o, inițial, „Biserica Universală”. Brazilianul a început să adune adepți pe care, spun sursele Gândul, ar fi reușit să-i convigă de faptul că, prin rugăciunile spuse numai de el, Dumnezeu poate rezolva orice problemă, prin simplul fapt că poate s-o facă. Ca urmare, în sălile închiriate la vremea respectivă de către Santos, au început să vină din ce în ce mai mulți enoriași, majoritatea cu școală puțină sau chiar complet analfabeți, proveniți din mediile foarte sărace.

Odată cu trecerea anilor, secta lui Hilton Santos s-a dezvoltat, iar organizația s-a mutat cu sediul în centrul Capitalei, în zona Bulevardului Gheorghe Magheru, în apropierea Teatrului Nottara. Totodată, platformele de socializare au fost inundate cu filmulețe de promovare a ceea ce se numește astăzi „Biserica Internațională a Harului lui Dumnezeu”, în care sunt prezentate anumite persoane care, încurajate de Hilton Santos, susțin că au fost grav bolnave, dar rugăciunile românului de origine braziliană i-ar fi făcut bine, peste noapte.

Credincioasă: Aveam o tumoare la sân…

Hilton Santos: Cât de mare? Cât o lămâie?

Credincioasă: A dispărut!

Hilton Santos: A dispărut tumoarea? A dispărut? Să aplaudăm … !

O altă mărturie cel puțin uluitoare este a unei femei care se recomendă drept Lola. „Am fost diagnosticată cu două tumori în gât. Am fost mai întâi la doi medici, după care am decis să apelez la pastorul Hilton. După ce s-a rugat de două ori la rând, mi-a spus că o să primesc o veste bună. Când am ajuns la un al treilea medic, pentru noi analize, acesta mi-a spus că problema semnalată înainte de ceilalți doi medici, era rezolvată!”. Iar pe internet circulă zeci de mesaje de acest gen, editate în așa fel încât să creeze senzația că sunt difuzate de un canal de știri real și care, mai mult, au și burtieră instripționată „News”.

Poliția nu a înregistrat plângeri

Referitor la această situație, surse din Poliție au declarat, pentru Gândul, că cel puțin la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București nu există niciun dosar legat de activitatea presupului pastor, în condițiile în care nu au fost înregistrate plâgeri.

Teologul Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte în cadrul Guvernului, a explicat, pentru Gândul, care este acoperirea legală a lui Hilton Santos dar și în ce condiții riscă acesta să răspundă în fața procurorilor.

„În primul rând, trebuie precizat că legislația românească nu utilizează termenul de „sectă”, acesta având conotații peiorative și neavând o semnificație juridică. Statul român nu clasifică credințele religioase în „bune” sau „rele”, ci le tratează în mod egal, în limitele legii, respectând principiile libertății de conștiință și al neutralității statului față de convingerile religioase.

Statul poate interveni dacă există indicii de înșelătorie

Organizația la care faceți referire nu este înregistrată ca asociație religioasă sau cult religios recunoscut în sensul Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Aceasta poate funcționa, cel mult, ca o asociație care are și obiective de natură religioasă sau spirituală, însă instituția noastră acordă aviz consultativ acestor tipuri de entități doar începând cu anul 2024.

În ceea ce privește așa-numitele „vindecări miraculoase”, este important de subliniat că majoritatea religiilor și tradițiilor spirituale recunosc valoarea simbolică sau spirituală a rugăciunii și a practicilor religioase în raport cu starea de sănătate a credincioșilor. Statul, fiind neutru din punct de vedere religios, nu are competența de a evalua sau de a valida adevărul teologic al unor astfel de credințe.

Totuși, intervenția statului este posibilă și legitimă atunci când manifestarea externă a unei credințe religioase generează riscuri reale pentru sănătatea publică, drepturile fundamentale ale persoanelor sau ordinea socială. Această distincție este consacrată și de dreptul internațional al drepturilor omului.

Statul poate interveni atunci când afirmațiile privind „vindecări miraculoase” conduc la efecte dăunătoare concrete în rândul populației, precum: abandonarea tratamentelor medicale esențiale, promisiuni de vindecare garantată în schimbul unor sume de bani, manipularea sau exploatarea persoanelor vulnerabile. În astfel de situații, nu este sancționată credința ca atare, ci conduita care produce un prejudiciu real și demonstrabil asupra demnității, sănătății sau integrității persoanelor.

Orice măsură adoptată trebuie să respecte principiul proporționalității, consacrat de dreptul internațional, ceea ce înseamnă că statul nu poate recurge la măsuri arbitrare sau excesive, precum desființarea unor organizații religioase, decât dacă există temeiuri legale clare și probe privind un pericol real.

În concluzie, statul nu poate evalua sau infirma autenticitatea unui presupus miracol, dar are obligația de a interveni atunci când există indicii de înșelăciune, abuz, exploatare sau punere în pericol a vieții și sănătății persoanelor.

Ciprian Olinici: „Afirmațiile legate de vindecări miraculoase trebuie privite cu prudență”

Persoanele care se consideră prejudiciate de activitatea unor astfel de organizații pot sesiza autoritățile competente, iar aceste sesizări pot conduce la declanșarea anchete, în conformitate cu legislația în vigoare.

Instituția noastră atrage atenția asupra faptului că orice afirmații privind vindecări garantate, mai ales atunci când sunt condiționate de plăți, donații sau renunțarea la tratamente medicale prescrise, trebuie privite cu prudență. Persoanele aflate în situații de vulnerabilitate, suferință sau boală pot deveni ținte ale unor practici manipulative sau înșelătoare, chiar și atunci când acestea sunt prezentate într-un limbaj religios sau spiritual. Recomandăm populației să se informeze despre organizația religioasă pe care o frecventează și să sesizeze autoritățile competente în cazul în care există suspiciuni de abuz, înșelăciune sau punere în pericol a integrității fizice și psihice”, a spus Ciprian Olinici.