Liliana Burda, însărcinata cu afacerile României în Rusia, a fost convocată pentru joi, 27 august, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, potrivit informațiilor transmise de agenția TASS.

„Însărcinata cu afacerile României a fost convocată mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei”, au transmis reprezentanții diplomației ruse.

Convocarea are loc în contextul unor tensiuni diplomatice între București și Moscova. La sfârșitul lunii mai, Nicușor Dan l-a declarat pe consulul rus de la Constanța persona non grata, iar acestuia i s-au dat 72 de ore la dispoziție să părăsească România, după ce Consulatul a fost închis.

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a lansat în mod repetat critici la adresa Federației Ruse și a pus presiune pe reprezentanții diplomatici ai Moscovei.

MAE confirmă convocarea Lilianei Burda.

„Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina”, a transmis Ministerul Afecerilor Externe al României.