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Ponta îl desființează pe Dominic Fritz: Așa un populism grețos n-am auzit la niciun politician român

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Controversele legate de recenta decizie a CCR care îl lasă fără funcție pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, continuă. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat retorica edilului de origine germană, pe care o consideră populistă. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de Youtube. 

Fostul premier a invocat, în comentariul său din studioul Gândul, declarația lui Dominic Fritz, potrivit căruia Cine vrea să salveze banii (n.r. – din PNRR) trebuie să voteze o lege curată.

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Fritz contestă legile românești

Astfel, liderul USR sugerează explicit că legea integrității amendată de CCR nu este una justă. În opinia lui Victor Ponta, această deturnare a discursului este una manipulatoare, căci Fritz induce ideea că este o lege anti-Timișoara și, în fond, anti-românească.

Atenție! O spun pentru că cel care va veni prim-ministru, că președinte nu se schimbă domnul Nicușor Dan. Dar ăla care vine, va veni în contextul în care va spune, oameni buni, trebuie să respectăm reguli. Și toată lumea să zică, du-te de aici cu regulile tale. Ce reguli? Păi așa a zis instanța. Nu mă interesează instanța. Așa a zis Parlamentul. Nu mă interesează Parlamentul.

Cum așa? Păi am auzit la Fritz că ăia sunt niște PSD-iști toți. Vreau să spun o chestie. Bietul PSD, am trăit toate vremurile când era tigru, acum e pisică. Bă, tot PSD-ul le face pe toate? Dacă mâine se desfințează PSD-ul și moare Putin, ce o să zică?

De la Ceaușescu încoace, el e primul care, dacă e el împușcat, moare țara

În final, Fritz îndeamnă la nerespectarea legilor, apreciază fostul premier.

Întâmplător, cred că pe legea asta, care zice că e anti-Timișoara… Deci, repet, eu așa un populist grețos n-am auzit la niciun politician român. Să zică unul care nu mai e primar, ați distrus orașul că nu m-ați mai ales primar. Ați distrus România că nu m-ați ales pe mine președinte sau… N-am auzit la niciunul, Fritz e primul. E campion mondial la tupeu în a spune, ați dat în mine, ați dat în fabrici și uzine. De la Ceaușescu încoace, el e primul care, dacă e el împușcat, moare țara”, a afirmat Victor Ponta.

Fostul președinte al PSD a mai observat că, deși USR invocă mereu mecanismele democratice din Europa, într-un caz similar ca al lui Dominic Fritz, politicianul vizat ar fi părăsit imediat funcția.

Peste tot, toată lumea spune, e PSD-ul care face… Care PSD-ul, mă, că voi sunteți la guvernare? Sistemul. Care sistem? Că voi sunteți. Voi i-ați pus în funcție. Trebuie să facem o țară ca în Europa. Păi în Europa, cei ca tine pleacă din funcție”.

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