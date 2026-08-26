Programul Rabla Auto se bucură de un interes uriaș din partea românilor. Bugetul destinat mașinilor electrice s-a epuizat în mai puțin de o oră de la deschiderea sesiunii, iar banii alocați pentru motociclete au dispărut în doar câteva minute. Noua etapă a programului are un buget total de aproape 94 de milioane de lei.

Sesiunea de înscrieri în programul Rabla se va încheia, după ce bugetul se va epuiza.

”Banii pentru motociclete, cei trei milioane de lei, au fost epuizați în primele patru minute. Vorbim de peste 1.000 de cereri care au fost depuse”, a declarat, pentru Digi24, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ce eco-tichete primesc românii prin Rabla Auto

În funcție de tipul de motorizare ales, valoarea eco-tichetelor diferă.

Mașină termică (benzină, GPL, GNC) 10.000 lei;

Mașină hibrid (fără plug-in) 12.000 lei;

Mașină hibrid plug-in (PHEV) 15.000 lei;

Mașină 100% electrică / hidrogen (Rabla Plus) 18.500 lei;

Motocicletă electrică / mopede 10.000 – 15.000 lei

Reguli noi din 2027

Ministrul Mediului a declarat că de anul viitor, Rabla s-ar putea schimba, pentru a favoriza mașinile fabricate sau asamblate în Europa.

”Ce pot să spun sigur este că anul viitor voi vrea să avem deja discuții de anul acesta și să implementăm de anul viitor măsura de «fabricat sau asamblat în Europa». Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană, în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, dar vreau să avem absolut toate etapele parcurse, cu toate avizele și cu toate punctele de vedere favorabile, pentru ca anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. O să fie, practic, zeci de modele care vor putea să fie disponibile. Franța, de exemplu, are un sistem atât de restrictiv încât are mai puțin de zece modele care s-ar putea încadra. Noi vom avea în continuare zeci de modele care ar putea fi foarte ușor obiectul acestui program. Există nenumărate fabrici care sunt astăzi realizate la nivel european sau în statele care au tratatul din zona mediteraneană. Deci avem foarte multe modele care s-ar încadra”, a explicat Buzoianu.

O astfel de modificare ar putea schimba semnificativ modul în care sunt acordate stimulentele și ar orienta o parte mai mare a fondurilor publice către producătorii europeni.