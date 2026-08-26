Ministrul demis al Mediului, Diana Buzoianu, acuză Romsilva și Direcția Silvică Prahova că au cheltuit milioane de lei din bani publici pentru o construcție care ar fi trebuit să fie sediu administrativ, dar care arată mai mult ca o cabană de vânătoare.

Diana Buzoianu acuză într-o postare pe Facebook că Romsilva și Direcția Silvică Prahova au cheltuit 2,7 milioane de lei pentru clădirea a cărei destinație ar fi în acte, sediu social, dar care, în realitate arată ca o cabană de vânătoare.

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„2.7 milioane de lei au «investit» Romsilva și Direcția Silvică Prahova în sediul lor care a ieșit mai mult cabană, decât sediu administrativ. Acum, se întreabă dacă vor pune paturi sau birouri acolo, în funcție de reorganizare, cică”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Buzoianu: „Vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri”

Ministra Mediului a subliniat că dacă clădirea va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce Romsilva a susținut că va fi sediu administrativ, atunci va ataca mutarea de fonduri.

„Eu am transmis un mesaj cât se poate de clar: dacă această clădire va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce ani de zile Romsilva a zis că va fi sediu administrativ și s-au aruncat milioane de lei în ea, vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri fără declararea reală a destinației lor”.

În finalul postării, Buzoianu a explicat că problema este aceea că banii publici folosiți pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiți în mod practic pentru „ca unii baroni să aibă aproape de București o cabană de lux de vacanță”.

„Se întreba ironic directorul general al Romsilva de ce ar fi o problemă dacă ar ajunge să fie cazați baronii locali în această clădire. Problema este, dragi reprezentanți la nivel național Romsilva, că banii publici folosiți pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiți în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de București o cabană de lux de vacanță”.

Romsilva răspunde acuzaţiilor Dianei Buzoianu

Romsilva a venit cu o serie de precizări în urma acuzațiilor formulate de Diana Buzoianu. Într-o postare pe Facebook, Regia Națională a Pădurilor susține că investiția de la Fazaneria Gherghița a fost inițiată în 2022, în urma unor măsuri dispuse de Direcția Sanitar-Veterinară, și precizează că imobilul poate avea, pe lângă destinația de sediu administrativ, și o funcțiune mixtă, inclusiv spațiu de cazare pentru activități specifice de vânătoare.