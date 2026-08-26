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Diana Buzoianu susține că Romsilva și Direcția Silvică Prahova au transformat un sediu administrativ într-o cabană. Cum răspunde Romsilva acuzaţiilor

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Ministrul demis al Mediului, Diana Buzoianu, acuză Romsilva și Direcția Silvică Prahova că au cheltuit milioane de lei din bani publici pentru o construcție care ar fi trebuit să fie sediu administrativ, dar care arată mai mult ca o cabană de vânătoare.

Diana Buzoianu acuză într-o postare pe Facebook că Romsilva și Direcția Silvică Prahova au cheltuit 2,7 milioane de lei pentru clădirea a cărei destinație ar fi în acte, sediu social, dar care, în realitate arată ca o cabană de vânătoare.

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„2.7 milioane de lei au «investit» Romsilva și Direcția Silvică Prahova în sediul lor care a ieșit mai mult cabană, decât sediu administrativ. Acum, se întreabă dacă vor pune paturi sau birouri acolo, în funcție de reorganizare, cică”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Sursa foto: Captură de ecran

Buzoianu: „Vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri”

Ministra Mediului a subliniat că dacă clădirea va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce Romsilva a susținut că va fi sediu administrativ, atunci va ataca mutarea de fonduri.

„Eu am transmis un mesaj cât se poate de clar: dacă această clădire va fi folosită drept cabană de vânătoare după ce ani de zile Romsilva a zis că va fi sediu administrativ și s-au aruncat milioane de lei în ea, vom ataca pe toate căile legale această mutare de fonduri fără declararea reală a destinației lor”.

În finalul postării, Buzoianu a explicat că problema este aceea că banii publici folosiți pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiți în mod practic pentru „ca unii baroni să aibă aproape de București o cabană de lux de vacanță”.

„Se întreba ironic directorul general al Romsilva de ce ar fi o problemă dacă ar ajunge să fie cazați baronii locali în această clădire. Problema este, dragi reprezentanți la nivel național Romsilva, că banii publici folosiți pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiți în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de București o cabană de lux de vacanță”.

Romsilva răspunde acuzaţiilor Dianei Buzoianu

Romsilva a venit cu o serie de precizări în urma acuzațiilor formulate de Diana Buzoianu. Într-o postare pe Facebook, Regia Națională a Pădurilor susține că investiția de la Fazaneria Gherghița a fost inițiată în 2022, în urma unor măsuri dispuse de Direcția Sanitar-Veterinară, și precizează că imobilul poate avea, pe lângă destinația de sediu administrativ, și o funcțiune mixtă, inclusiv spațiu de cazare pentru activități specifice de vânătoare.

„În urma apariției în spațiul public a unor imagini cu noul sediu administrativ al Fazaneriei Gherghița, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări:

Investiția a fost inițiată de Direcția Silvică Prahova în anul 2022, ca urmare a măsurilor dispuse de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, privind respectarea cerințelor de biosecuritate sanitar-veterinară și restricționarea accesului persoanelor în incinta fazaneriei.

Noul sediu are o suprafață de 455,18 metri pătrați, iar investiția, realizată pe parcursul ultimilor patru ani, a costat 2,7 milioane lei, fonduri proprii ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Clădirea deține toate avizele necesare și a fost realizată cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Menționăm că, după efectuarea recepției, în funcție de forma finală a procesului de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, conducerea Regiei va stabili destinația finală a investiției.

Aceasta va fi utilizată ca sediu administrativ al Fazaneriei Gherghița, sau într-o formulă mixtă, sediu administrativ și centru de vizitare pentru activități de educație forestieră, și/sau spațiu de cazare destinat activităților specifice de vânătoare.

Decizia finală privind destinația investiției va fi stabilită în funcție de necesitățile instituționale și poate fi luată împreună cu autoritatea tutelară”, a transmis Romsilva pe Facebook.

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