Propunerea lui Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Economiei al Republicii Moldova nu a fost primită bine și a stârnit critici în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Invitații au pus sub semnul întrebării oportunitatea numirii, iar analistul politic Răzvan Dumitrescu s-a întrebat unde ar merge fidelitatea lui Năsui în cazul unui conflict de interese sau al unei situații problematice. Vezi emisiunea integral aici.
Răzvan Pantelimon, analist de politică externă, a pus sub semnul întrebării situația lui Claudiu Năsui, în condițiile în care acesta este încă deputat în România. El a remarcat că Năsui nu ar fi informat Camera Deputaților despre acceptarea funcției din Republica Moldova, ci doar a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Analistul a ridicat și problema loialității lui Năsui în cazul unei situații problematice și a sesizat că sigur e vorba de un plan la mijloc.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, l-a propus pe Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în România, în Guvernul Cîțu, actual deputat USR, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut marți, 25 august. Claudiu Năsui a transmis că a acceptat propunerea premierului de la Chișinău și că va renunța la calitatea de deputat în Parlamentul României.
„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova. Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume.
Premierul Republicii Moldova a anunțat tot pe Facebook că Eugeniu Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.
„Astăzi anunțăm două modificări importante pe care le propunem în componența Guvernului. Îl vom propune pe Eugeniu Osmochescu pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Eugen cunoaște deja foarte bine mecanismele Guvernului și prioritățile pe care ni le-am asumat. Îi mulțumesc că a acceptat să preia un portofoliu atât de complex și strategic pentru Republica Moldova.
Pregătirea sa economică și experiența în cadrul instituțiilor financiare internaționale ne vor ajuta să atragem mai multe resurse pentru modernizarea agriculturii și să accelerăm reformele de care sectorul are nevoie, mai ales acum, când schimbările climatice pun o presiune tot mai mare asupra fermierilor noștri. Misiunea sa este clară: să facem agricultura moldovenească mai performantă, mai competitivă și mai bine adaptată realităților economice de astăzi” a susținut premierul Republicii Moldova.
Vasile Tofan a adăugat că îl vrea și pe Claudiu Năsui la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru experiența sa economică, politică și în sectorul privat. El a evidențiat și activitatea lui Năsui în zona reformelor. Printre priorități se află debirocratizarea, reforma companiilor de stat, reducerea cheltuielilor publice și sprijinul pentru IMM-uri.
„ Pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării îl vom propune pe Claudiu Năsui. Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale.
A studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA.
A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 – 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României. De-a lungul acestei perioade, și-a construit un profil foarte clar: mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori.
A susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate ani la rând. Avem nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei.
Prioritățile lui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Vrem ca Ministerul Economiei să devină unul dintre principalele motoare ale reformei statului și ale creșterii economice. Prin aceste două numiri, vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere”, a transmis Vasile Tofan, într-o postare pe Facebook.