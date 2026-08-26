Propunerea lui Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Economiei al Republicii Moldova nu a fost primită bine și a stârnit critici în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Invitații au pus sub semnul întrebării oportunitatea numirii, iar analistul politic Răzvan Dumitrescu s-a întrebat unde ar merge fidelitatea lui Năsui în cazul unui conflict de interese sau al unei situații problematice. Vezi emisiunea integral aici.

Analistul Răzvan Pantelimon pune sub semnul întrebării loialitatea lui Năsui și motivele din spatele numirii sale

Răzvan Pantelimon, analist de politică externă, a pus sub semnul întrebării situația lui Claudiu Năsui, în condițiile în care acesta este încă deputat în România. El a remarcat că Năsui nu ar fi informat Camera Deputaților despre acceptarea funcției din Republica Moldova, ci doar a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Analistul a ridicat și problema loialității lui Năsui în cazul unei situații problematice și a sesizat că sigur e vorba de un plan la mijloc.

„În acest moment, mai este deputat în România? Aceasta este întrebarea mea. Înțeleg că nu a anunțat pe nimeni. Hai să vă citesc ceva: „Nicio persoană deținând o funcție oficială remunerată sau de încredere în SUA nu va accepta, fără acordul Congresului, o funcție sau un titlu de orice fel de la vreun rege sau stat străin.” Deci aliatul nostru, partenerul strategic către care ne uităm, spune foarte clar în Constituție, de acum vreo 200 și ceva de ani, că o astfel de persoană nu poate accepta o astfel de funcție decât cu acordul unor autorități. Domnul Năsui a informat Camera Deputaților? A spus cuiva? Doar pe Facebook. Dar, totuși, nu știm care este situația. Dacă, în cazul altor persoane publice, acestea nu mai aveau poate o funcție în statul român, în cazul acesta avem o problemă. Exact cum puneați și dumneavoastră întrebarea: către cine merge fidelitatea într-un caz problematic? Pentru că este acceptată dubla cetățenie și cetățenia unui alt stat, dar, totuși, într-o astfel de situație, cum va acționa domnul Năsui? Clar, aici este un plan. Nu știu dacă poate fi văzut ca o ușurare a parcursului european sau ca o colonizare, pentru că există nemulțumiri foarte mari în Republica Moldova”, a susținut Răzvan Pantelimon, analist de politică externă.

Claudiu Năsui spune că a rezonat puternic cu viziunea lui Vasile Tofan, premierul Moldovei

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, l-a propus pe Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în România, în Guvernul Cîțu, actual deputat USR, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Anunțul a fost făcut marți, 25 august. Claudiu Năsui a transmis că a acceptat propunerea premierului de la Chișinău și că va renunța la calitatea de deputat în Parlamentul României.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova. Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume.