Ultimul duet al lui Dolly Parton: moment memorabil alături de Jimmy Fallon, la The Tonight Show: Cântăm împreună melodia „De la 9 la 5”?

Un moment memorabil cu Dolly Parton revine în atenție după moartea artistei în vârstă de 80 de ani. Invitată laThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon, legenda muzicii country a cântat hitul „9 to 5” alături de prezentator și a dezvăluit povestea inedită din spatele celebrului cântec.

Un moment plin de naturalețe și umor cu Dolly Parton a revenit în atenție după moartea uneia dintre cele mai iubite artiste americane. Invitată în emisiunea lui Jimmy Fallon, legenda muzicii country a transformat interviul într-un mic spectacol improvizat și l-a convins pe prezentator să cânte împreună cu ea celebrul „9 to 5”.

„Știți melodia «9 to 5»? Vreți să cântăm împreună un fragment din ea, «9 to 5»?”, l-a întrebat Dolly Parton, cântăreață și compozitoare americană, pe Jimmy Fallon.

Prezentatorul a acceptat imediat provocarea.

„Mi-ar plăcea să cânt puțin, da”, a răspuns Jimmy Fallon, gazda emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

A urmat un duet spontan pe unul dintre cele mai cunoscute cântece din cariera lui Dolly Parton:

„Tumble out of bed and I stumble to the kitchen

Pour myself a cup of ambition

And yawn and stretch and try to come to life

Jump in the shower and the blood starts pumpin’

Out on the street, the traffic starts jumpin’

With folks like me on the job from 9 to 5

Workin’ 9 to 5, what a way to make a livin’

Barely gettin’ by, it’s all takin’ and no givin'”, sună versurile melodiei „de la 9 la 5”.

Sursa video – Facebook/Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Dincolo de interpretare, Dolly a povestit și un detaliu devenit celebru despre felul neobișnuit în care a construit ritmul piesei.

„Când am scris cântecul ăsta, am folosit unghiile mele acrilice pe platoul de filmare în timp ce îl compuneam. Am făcut asta pentru că scot zgomot și pentru mine sunau ca o mașină de scris”, a declarat Dolly Parton, cântăreață și compozitoare americană, în emisiunea lui Jimmy Fallon.

Artista a transformat inclusiv acel sunet într-o parte a înregistrării.

„Am zis că pot să-l pun pe unul dintre discurile astea. Pe album scrie «Nails by Dolly»”, a povestit Dolly Parton.

Momentul capătă acum o încărcătură aparte. Dolly Parton a murit marți, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul, potrivit familiei sale.

Povestea lui „9 to 5”, unul dintre cântecele care au transformat-o într-un simbol

Lansată în 1980, piesa „9 to 5” a devenit unul dintre cântecele definitorii ale carierei lui Dolly Parton și una dintre cele mai recognoscibile melodii despre viața oamenilor prinși în rutina unei zile obișnuite de muncă. Cântecul a fost compus pentru filmul cu același nume, în care Dolly Parton a jucat alături de Jane Fonda și Lily Tomlin.

Povestea unghiilor acrilice folosite pentru a imita sunetul unei mașini de scris a devenit, de-a lungul timpului, una dintre anecdotele celebre ale carierei sale.

Talentul de compozitoare avea însă rădăcini mult mai vechi. Născută pe 19 ianuarie 1946, într-o familie numeroasă și săracă din Tennessee, Dolly Parton a început să scrie cântece încă din copilărie.

În 1966 s-a mutat la Nashville, centrul industriei muzicii country americane, iar un an mai târziu și-a lansat albumul de debut, „Hello, I’m Dolly”.

A urmat o carieră de aproape șase decenii, în care a devenit mult mai mult decât o vedetă a muzicii country.

Dolly Parton a lansat aproape 50 de albume de studio, a vândut peste 100 de milioane de discuri și a câștigat 10 premii Grammy, dintr-un total de 55 de nominalizări.

„Jolene”, „9 to 5” și „I Will Always Love You” au devenit piese emblematice ale muzicii americane.

„I Will Always Love You” a cunoscut ulterior un nou succes mondial prin interpretarea lui Whitney Houston pentru filmul „The Bodyguard”, ducând compoziția lui Parton către o nouă generație de ascultători.

Artista și-a construit în paralel o carieră la Hollywood, cu apariții în producții precum „9 to 5” și „Steel Magnolias”, iar în anii ’80 a devenit coproprietară a parcului de distracții Dollywood, din Tennessee.

Dolly Parton a murit la 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul

Potrivit reprezentanților săi, Dolly Parton a murit la Vanderbilt-Ingram Cancer Center din Nashville, avându-i alături pe membrii familiei și persoane apropiate.

În ultimul an de viață, artista vorbise public despre problemele sale de sănătate și își anulase o rezidență programată la Las Vegas. În ciuda dificultăților, le transmisese fanilor că nu se considera pregătită să moară și că mai avea proiecte pe care își dorea să le ducă la capăt.

Dincolo de muzică și cinematografie, Dolly Parton și-a construit o moștenire importantă și prin activitatea filantropică. Fundația sa a finanțat timp de ani întregi proiecte dedicate educației și alfabetizării copiilor.

În timpul pandemiei de COVID-19, artista a donat un milion de dolari Universității Vanderbilt pentru cercetare medicală. Donația sa a contribuit la finanțarea unor cercetări care au avut ulterior un rol în dezvoltarea vaccinului Moderna.

Dolly Parton a fost inclusă atât în Songwriters Hall of Fame, cât și în Rock and Roll Hall of Fame, confirmând o influență care a depășit cu mult granițele muzicii country.