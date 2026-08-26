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Hotel din Mamaia, închis de Protecția Consumatorilor. Tarife de până la 2.000 de lei pe noapte și mai multe deficiențe constatate

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Turiștii plăteau până la 2.000 de lei pentru o singură noapte, plus 50 de lei pe zi pentru a beneficia de aerul condiționat, la un hotel din centrul stațiunii Mamaia. Acolo, inspectorii au găsit scări și balcoane distruse de rugină, tencuială desprinsă și cabluri neprotejate. CJPC (Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor) Constanța a oprit temporar serviciile de cazare, pe final de sezon estival și a propus închiderea definitivă a unității, după ce operatorul a încuiat ușa și s-a opus fizic accesului echipei de control, transmite stiripesurse.ro.

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Rugină, tencuială căzută și tarife uriașe la Hotel Histria

Controlul a fost efectuat de CJPC Constanța la societatea Phoenix Închirieri Imobiliare SRL.

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Datele publice consultate leagă firma de punctul de lucru de la Hotel Histria din Mamaia.

Lista de prețuri indică tarife între 400 și 2.000 de lei pentru o noapte la acest hotel.

Camera dublă costă între 400 și 500 de lei, camera dublă superioară între 600 și 700 de lei, iar camera Delux costă între 900-1.000 de lei. Pentru o suită Deluxe, turiștii plăteau între 1.500 și 2.000 de lei pe noapte.

Prețurile puteau fi negociate, dar folosire AC-ului se plătea separat, încă 50 de lei pe zi pentru fiecare cameră. Același tarif trebuia achitat de turiști și dacă doreau curățenie, iar folosirea prosoapelor unității costa încă 20 de lei.

Tarifele contrastează însă puternic cu aspectul hotelului respectiv. Potrivit CPJC, verificările au scos la iveală un grad accentuat de uzură și degradare a structurilor metalice ale scărilor, pasarelelor, balcoanelor și copertinelor.

Comisarii au găsit suprafețe întinse afectate de coroziune, vopsea exfoliată și deteriorări în zonele de îmbinare și prindere.

Treptele folosite pentru a ajunge la camere, balustradele și celelelate elemente de protecție prezentau aceleași probleme.

La balcoane și pasarele au fost observate elemente deformate, desprinse sau insuficient fixate, unele aflate în zonele de circulație ale turiștilor.

Pereții și tavanele prezentau fisuri și porțiuni de tencuială căzută, inclusiv deasupra ori în imediata apropiere a căilor de acces folosite de clienți.

În mai multe zone, cablurile și conductorii erau montați aparent și dispuse neordonat pe pereți și tavane sau în apropierea structurilor metalice.

Unele porțiuni nu aveau protecție mecanică, iar golurile din pereți nu erau protejate și finisate corepunzător.

Scandal la „ușa” hotelului

Controlul s-a transformat în scandal după ce operatorul economic a încuiat ușa de acces în hotel.

Conform comunicatului CJPC, reprezentantul operatorului s-a opus inclusiv fizic accesului comisarilor, poziționându-se chiar în fața lor, în zona scărilor.

Protecția Consumatorilor nu relatează producerea unor acte de agresiune, ci împiedicarea fizică a accesului echipei de control.

Pentru deficiențele constatate, comisarii au aplicat două amenzi în valoare totală de 30.000 de lei.

A fost dispusă oprirea temporară a serviciilor până la remedierea problemelor. În plus, din cauza împiedicării controlului, CJPC Constanța a propus închiderea definitivă a unității. Prin urmare, închiderea definitivă nu este încă o măsură aplicată, ci una propusă.

Separat, Phoenix Închirieri Imobiliare SRL a depus la Judecătoria Constanța o plângere împotriva unui proces-verbal ANPC. Dosarul a fost înregistrat pe 24 august 2026, însă din informațiile publice nu rezultă dacă acesta privește exact controlul prezentat acum de CJPC.

Controverse legate de Hotelul Histria

Hotelul Histria a fost asociat în trecut cu George Bosânceanu, însă această legătură este istorică și nu trebuie atribuită automat operatorului actual. În 2011, autoritățile au demolat etaje și anexe construite fără autorizație, iar presa relata că Miron Cozma și Marinela Nițu locuiau gratuit într-un apartament oferit de Bosânceanu. În 2015, acesta a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și proxenetism, activități despre care dosarul indica faptul că se desfășurau inclusiv la Hotel Histria.

Potrivit datelor publicate în august 2026, Phoenix Închirieri Imobiliare SRL este controlată de Costel Dobrișan, asociat unic și administrator. Nu există informații care să confirme că George Bosânceanu deține sau administrează în prezent societatea.

Sursa foto: constanta.info

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