ABA Olt, răspuns oficial prin care infirmă acuzațiile din spațiul public referitoare la explotarea de la Piatra-Olt

Administrația Bazinală de Apă (ABA) Olt a negat informațiile referitoare la o presupusă exploatare ilegală de agregate minerale la Piatra-Olt de către firma Mineralport.

Instituția a infirmat acuzațiile lansate de primarul Slatinei, Mario De Mezzo, care a susținut că societatea ar exploata agregate minerale fără autorizație. Potrivit răspunsului oficial al instituției, rezultatul verificărilor contrazice afirmațiile edilului.

„În urma sesizărilor în spațiul public de către domnul primar al municipiului Slatina a unor aspecte referitoare la activitatea de gospodărire a apelor, s-a dispus de către conducerea instituției verificarea celor semnalate“, a precizat ABA Olt.

Ce au constatat inspectorii prezenți pe teren

„Pe raza U.A.T. Piatra Olt, la data și momentul efectuării controlului, nu se desfășurau lucrări de exploatare agregate minerale din terasa joasă de pe malul drept al cursului de apă Olt și nici activități de sortare și spălare de agregate minerale, așa cum s-a precizat în spațiul public“, a precizat ABA Olt, în răspunsul oficial transmis mass-media.

ABA Olt: Mineralport – activități de exploatare realizate legal, în baza autorizațiilor existente

De asemenea, s-a constatat că societatea Mineralport SRL desfășura activități de exploatare în orașul Balș, însă acestea erau realizate legal, în baza autorizațiilor existente.

„Pe raza U.A.T. Balș, la data și momentul efectuării controlului, societatea S.C. Mineralport S.R.L. efectua lucrări de exploatare a agregatelor minerale, însă acestea se desfășurau în cadrul perimetrului reglementat din punct de vedere al gospodăririi apelor“, se arată în răspusul ABA Olt.

Mai mult decât atât, instituția precizează că societatea funcționează în baza unor autorizații valabile și că activitatea nu este suspendată.

„În prezent, S.C. Mineralport S.R.L. nu are activitatea suspendată total sau parțial ca urmare a unor măsuri dispuse de Administrația Bazinală de Apă Olt“, a menționat Administrația Bazinală de Apă Olt.

ABA Olt a prezentat și autorizațiile în baza cărora își desfășura activitatea Mineralport