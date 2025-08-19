Prima pagină » Diverse » Acuzații grave la adresa conducerii unui cunoscut Penitenciar, în timp ce un deținut „protejat” obține prin fraudă zeci de mii de euro /„Milioane de euro, investiții fictive, fotolii de 8.000 lei bucata”

19 aug. 2025, 19:49, Diverse
Mai mulți deținuți din Penitenciarul Jilava ar fi fost escrocați cu sume mari de bani de către un alt deținut, Radu Voinea. Acesta este fost arbitru și fiul lui Sandu Voinea, cel care ținea contabilitatea Federației Române de Fotbal în perioada în care președinte la FRF era Mircea Sandu.

După ce a ajuns în spatele gratiilor pentru că ar fi înșelat mai multe persoane cărora le „garanta” că este o persoană influentă și are „trecere” la șefa Curții de Apel sau chiar nivelul de conducere al Poliției Române, deținutul Voinea a recidivat și a pus la punct un mecanism care a funcționat, o vreme, ca „uns”.

  • Deținutul Radu Voinea ar fi reușit să convingă mai mulți condamnați că îi poate pune în legătură cu un avocat influent. Potrivit lui Voinea, avocatul respectiv le-ar fi „intermediat” – pentru 2.500 de euro de persoană – transferul la Penitenciarul din Tulcea, de unde ar putea fi puși în libertate.
  • Voinea ar fi primit bani și după ce le-ar fi promis altor deținuți că le poate vinde „denunțuri” (n.red. – informații despre autorii unor infracțiuni grave, pentru a putea beneficia de o reducere a pedepsei), dar le poate garanta și obținerea unor credite bancare de nevoi personale.

Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), deținutul Radu Voinea avea și doi oameni „de legătură” în acest scenariu al escrocheriilor.

Banii ar fi fost încasați de la familiile deținuților de către F.B., unul dintre oamenii de încredere folosiți de Voinea. Totodată, în afacere ar fi implicată și concubina lui Voinea, C.Ș., reprezentanta în București, a unei firme de medicamente din Cluj.

A promis eliberări și le-a luat banii deținuților creduli

Radu Voinea, deținut în Penitenciarul Jilava, este acuzat că a pus la punct o schemă de fraudare a altor deținuți, promițându-le sprijin juridic și eliberări condiționate fictive în schimbul unor sume consistente.

Potrivit acelorași surse din ANP, un deținut credul a fost la un pas să piardă trei apartamente.

Alții, însă, nu au avut același noroc, ar fi căzut în plasa lui Radu Voinea și au fost escrocați de zeci de mii de euro.

În luna iulie, a fost depusă o plângere penală pe numele deținutului Radu Voinea, iar asta poate să îl coste chiar șansa de a fi eliberat condiționat.

Extrem de grav este faptul că deținutul Radu Voinea s-ar „bucura” de o protecție „specială” din partea conducerii Penitenciarului Jilava.

Radu Voinea

„Nepotul” directoarei Penitenciarului Jilava, o „rotiță” a mecanismului pus la cale de Voinea?

Potrivit acelorași surse din interiorul Penitenciarului București Jilava, deținutul Radu Voinea ar fi un „privilegiat” și ar beneficia de protecție în închisoare.

El ar fi fost susținut, de-a lungul timpului, chiar de un angajat cu funcție de conducere, despre care se spune că ar fi chiar nepotul Cristinei Teoroc, directoarea Penitenciarului București Jilava.

Angajatul respectiv este șef la Centrul de Recreere, locul în care deținutul Voinea își desfășoară activitatea.

„Așa se laudă domnul Voinea, că i-ar fi promis respectivul angajat că va interveni pentru eliberare”, spun surse din penitenciar.

Biblioteca Penitenciarului Jilava, vizitată de ministrul Justiției

Plângerea penală poate bloca eliberarea condiționată a lui Voinea

Plângerea penală depusă luni pe numele deținutului Radu Voinea va fi trimisă către instanță chiar înainte de termenul programat la Tribunalul Ilfov, acolo unde magistrații vor analiza cererea sa de eliberare condiționată.

Dacă acuzațiile se confirmă, Radu Voinea ar putea pierde definitiv șansa de eliberare condiționată.

De altfel, deținutul ar mai fi beneficiat și de ajutorul esențial al unei complice-intermediar.

Aceasta ar fi chiar concubina lui Voinea, nu numai complicele său. În prezent, respectiva se află pe ștatul de plată al unei companii de medicamente., dar surse din ANP dezvăluie că ea n-ar fi fost străină de colectarea banilor de la deținuți prin intermediari.

Banii ar fi fost direcționați printr-un personaj-„săgeată” foarte cunoscut, respectiv F.B., un recidivist cu 11 ani de pușcărie la activ, aflat în prezent în libertate.

Dincolo de escrocheriile lui Voinea, care l-ar putea „costa” eliberarea condiționată după care tânjește, angajați ai penitenciarului Jilava mai trag un semnal de alarmă.

Potrivit acestora, în timp ce deținuții stau în camere fără aer condiționat, iar igiena lasă de dorit, secțiile 9 și 10 ar fi fost raportate cu investiții de 5 milioane de euro fiecare!

Numai că, în realitate, nu ar fi fost investiți mai mult de 500.000 de euro, potrivit unei estimări interne.

Se cere intervenția ministrului Justiției

Tot angajații Penitenciarului Jilava dezvăluie că, la nivel conducerii, se joacă pe opulență.

Au fost achiziționate fotolii… de lux, la prețul de aproximativ 8.000 lei bucata! Iar aceste fotolii au fost cumpărate pe o filieră cel puțin controversată, intermediar fiind un alt deținut, D.P., nume foarte des întâlnit în lumea maneliștilor.

În consecință, angajați ai Penitenciarului Jilava solicită public intervenția directă a ministrului Justiției, invocând suspiciuni grave de corupție instituțională, protejarea infractorilor și deturnarea fondurilor alocate modernizării sistemului penitenciar.

