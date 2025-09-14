Prima pagină » Diverse » AFACEREA cu care a dat lovitura un român întors din Suedia: „M-am născut la țară, iubesc animalele și pământul”

14 sept. 2025, 19:45, Diverse
Samuel Bărbos, un român în vârstă de 34 de ani din comuna Agriș, județul Satu Mare, s-a întors țară după patru ani petrecuți în Suedia și a pus bazele unei ferme agricole și avicole.

Inspirat de nevoia locuitorilor din mediul urban de a consuma produse naturale, el a introdus un sistem inedit de vânzare: ouăle de țară, provenite de la găini crescute în aer liber, pot fi cumpărate direct de la automate, cu prețul de un leu bucata.

Fermierul lucrează acum aproximativ 80 de hectare de teren, cultivate cu grâu, porumb și floarea-soarelui, în timp ce soția sa se ocupă de creșterea găinilor ouătoare.

Pentru că nu poate acoperi întreaga cerere doar cu producția proprie, Samuel colaborează și cu o fermă din Botiz, de unde achiziționează ouă naturale, însoțite de buletine de analiză.

„Am fost plecat în Suedia aproximativ 4 ani. Când m-am întors am investit banii câștigați în gospodărie. M-am născut la țară și iubesc animalele și pământul”, a declarat Samuel Bărbos pentru Agrointel.ro.

Deși nu cunoaște exact numărul găinilor pe care le deține, presupune că sunt peste 100 și știe exact că acestea sunt crescute în aer liber.

În ceea ce privește automatele de ouă, ideea i-a venit din dorința de a oferi acces la produse naturale și celor care, din diverse motive, nu ajung la piață.

Primul automat a fost amplasat într-o hală din Piața Mare din Satu Mare, iar ouăle sunt disponibile la cofraje de 10 sau 30 de bucăți.

Dar, în perioada următoare, aparatul va fi mutat în cartierul Carpați Doi pentru a nu concura direct cu producătorii locali din piață.

„Nu am vrut să încurc în piață, mi s-a cerut să îl mut și probabil îl voi muta în zona Carpați Doi. Pentru aceste aparate îmi trebuie aprobare de la autorități. A trebuit să merg cu actele la Direcția Sanitară Veterinară, care a verificat dacă sunt respectate condițiile de temperatură, conform regulilor europene”, a explicat el.

Tânărul antreprenor a investit masiv în echipamentele necesare, astfel că el a achiziționat trei automate, două din Germania, la prețuri de aproximativ 8.500 de euro fiecare – și unul din Baia Mare, cel din Piața Mare costând aproximativ 6.700 de euro.

Deocamdată, aparatele funcționează doar cu numerar, dar următoarele două vor permite și plata cu cardul. Ele urmează să fie amplasate în centrul orașului, lângă Muzeu, și pe strada Cloșca sau în localitatea Odoreu, în funcție de avizele obținute de la autoritățile locale.

„E mult de umblat, dar nu asta este important. Important este ca omul să fie mulțumit de calitate și să aibă acces la marfă”, afirmă fermierul.

Toate ouăle sunt ștampilate, au termen de valabilitate și respectă normele sanitar-veterinare.

Mediafax
