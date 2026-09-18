Ambasadorul Republicii Moldova a fost la Sărbătoarea Castanelor din Maramureş. Ocazie cu care a înfrăţit Oraşul Bălţi cu Municipiul Baia Mare

Cea de-a XXXI-a ediţie a Sărbătorii Castanelor 2026, cel mai important festival-emblemă din Baia Mare, județul Maramureș, se desfășoară chiar în acest weekend, în perioada 18–20 septembrie 2026.

Deputaţii Cristian Ţâgârlaş(PNL), Crina Chilat(PSD), Lucian Morar(PSD) şi Călin Groza(neafiliat) s-au numărat printre invitaţii evenimentului.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj prin consilierul prezidenţial Cristian Roşu. La evenimnet, a participat şi ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîţu.

Pe parcursul celor 3 zile, publicul se poate bucura de concerte susținute de artiști de top, printre care și renumitul muzician folk Ducu Bertzi, spectacole de drone moderne, expoziții și parade festive.

Pe lângă preparatele tradiționale și celebrele castane coapte, la această ediție participă și o delegație importantă de peste 20 de companii din Republica Moldova, în cadrul secțiunii expoziționale „Made in Moldova”.

În cadrul sărbătorii, fosta consilieră a lui Gigi Neţoiu, fost acţionar la Dinamo Bucureşti şi Universitatea Craiova, a fost desemnată „Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare”.

Codruţa Lilian Filip a fost recompensată cu această distincţie, de primarul Doru Ioan Dăncuş, pentru contribuţia sa la dezvoltarea zonei, care este încadrată în categoria „smart city”, alături de Cluj-Napoca, Oradea, București, Timișoara, Alba Iulia și Sibiu.

Castanul comestibil, specie reprezentativă pentru Baia Mare

Sărbătoarea a apărut din dorința de a crea o identitate comunitară puternică legată de castanul comestibil (Castanea sativa), specie reprezentativă pentru peisajul orașului Baia Mare.

A debutat în 1993 și a inclus încă de la început evenimente devenite clasice, precum expoziția florală Expo Flora.

În timp, evenimentul s-a extins pe parcursul a trei zile la sfârșitul lunii septembrie. Acesta include o paradă pe străzile centrale cu care alegorice (reprezentând simboluri precum Turnul Ștefan sau castana uriașă), concerte, expoziții și activități culturale.

A devenit una dintre cele mai mari și vizibile sărbători de toamnă din România, marcând totodată și zilele Municipiului Baia Mare.