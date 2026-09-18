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Siegfried Mureșan anunță că programul de guvenare va fi prezentat săptămâna viitoare. Ce ținte și-a propus premierul desemnat

Ruxandra Radulescu
Siegfried Mureșan anunță că programul de guvenare va fi prezentat săptămâna viitoare. Ce ținte și-a propus premierul desemnat
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că va prezenta programul de guvernare la începutul săptămânii viitoare. În ceea ce privește viziunea sa pentru România, acesta a subliniat, foarte clar, că are de gând să continue direcția începută de Ilie Bolojan.

„Prezentăm ideile programului de guvernare la începutul săptămânii viitoare principalelor grupuri parlamentare care mă susțin USR PNL UDMR”, a declarat premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Am început să lucrăm la varianta actuală a programului de guvernare. În iunie urgența era finalizarea PNRR, SAFE. Între timp urgențele s-au schimbat, acum urmează negocieri importante, PNRR rămâne în actualitate. Prioritățile au evoluat.

La acest final de săptămână vom finaliza varianta actualizată a programului. Guvernul Bolojan a stabilizat țara. Cred că principiile: să fim responsabili, să nu risipim banii, vom continua. Vom reuși să reducem inflația, vom construi și pe baza lucrurilor bune. Apoi vom intra pe o etapă de creștere”, a declarat Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă are de gând să renunțe la CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere a copilului, și să ofere elevilor bursele sociale pe perioada vacanței de vară, Mureșan este de părere că România nu este pregătită pentru astfel de măsuri.

„Toate aceste măsuri trebuie luate în măsura în care ne permite. Iau în calcul relxarea acestor măsuri, în măsura în care ne permitem. Cred că indicatorii sunt un pic mai buni, dar o să discutăm la anul”, a declarat Mureșan.

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