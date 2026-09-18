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Sorin Grindeanu avertizează „organele de presă” că va apela la juriști, după publicarea presupusului „avertisment” al agenției Fitch

Ruxandra Radulescu
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Articolul publicat de către două jurnaliste românce în cotidianul internațional Bloomberg, potrivit căruia România riscă să fie retrogradată în „junk”, dacă guvernul Mureșan nu este votat, a fost sesizat și de liderul PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat la Antena 3 că va apela la o echipă de juriști pentru a analiza situația, întrucât ar fi vorba despre dezinformare. Amintim că Gândul dezvăluit materialul de presă mascat de o aparentă echidistanță, însă, favorabil lui Siegfried Mureșan.

„Am văzut o știre care cred că face mult rău României. Agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în „junk”. Una este agenția Fitch, care în urmă cu o lună a spus că își păstrează ratingul și alta e părera unui analist”, a subliniat Sorin Grindeanu.

„Nu ne putem permite să aducem dezinformări care pot costa extrem de mult România”

Pentru a clarifica informațiile publicate în Bloomberg, în care abordarea editorială implică, indirect, necesitate votării guvernului Mureșan, Partidul Social Democrat va solicita un punct de vedere oficial din partea agenției de rating Fitch, a menționat Grindeanu.

„PSD va solicita un punct de vedere oficial al agenției, dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere și despre afirmațiiile acestui analist, și în ce măsură acest analist vorbea în numele presei.

Am văzut organe de presa care lansează asemenea știri, eu o să rog echipa de juriști să facă o analiza și pot fi trase răspunderi patrimoniale. Nu ne putem permite să aducem dezinformări care pot costa extrem de mult România”, a mai afirmat acesta.

Jurnaliștii români de la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan

Sub aparența unei analize echidistante despre situația financiară a României, la o privire mai atentă, care a scăpat „propagandei lui Bolojan” din România, articolul este semnat de două românce care lucrează pentru celebra agenție de presă Bloomberg.

Conform articolului, Fitch, cea mai mare agenție de rating din lume, avertizează că, dacă instabilitatea politică continuă, România riscă să intre în categoria „junk”. În realitate, următoarea evaluare Fitch va veni abia peste patru luni, deci foarte departe de momentul actual. Toate aceste elemente indică, de fapt, presiuni asupra Parlamentului României pentru a vota executivul lui Bolojan, Siegfried Mureșan.

„Avertismentul Fitch” este, de fapt, declarația unui analist

„Avertismentul Fitch” este, de fapt, declarația unui analist într-un interviu pentru Bloomberg
Malgorzata Krzywicka. Mesajul transmis este condiționat: cu cât România rămâne mai mult fără un guvern funcțional, cu atât apar mai multe întrebări privind predictibilitatea fiscală și capacitatea statului de a realiza ajustările necesare.

Amintim că la sfârșitul lunii iulie, agenția de rating internațional Fitch și-a revizuit decizia privind ratingul suveran al României, iar țara noastră a scăpat de retrogradarea la categoria junk.

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