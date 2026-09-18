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Siegfried Mureșan, dezvăluiri din culisele desemnării de către Nicușor Dan: „M-a sunat președintele, părea destul de hotărât”

Olga Borșcevschi
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a dezvăluit vineri seară, la Digi 24, cum a aflat că Nicușor Dan a hotărât să-l nominalizeze pentru funcția de prim-ministru. Liberalul afirmă că președintele l-a contactat în ziua desemnării, deși cei doi nu discutaseră anterior, în această perioadă, despre formarea viitorului Guvern.

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Mureșan a spus că i-a mulțumit șefului statului pentru nominalizare, dar i-a transmis că își dorește o discuție „așezată” înainte de a începe demersurile pentru formarea Guvernului.

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„Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma Guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare, i-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea Guvernului în această perioadă. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată. Am reflectat atât dumnealui, cât și eu cum putem să discutăm, de vreme ce dumnealui nu se află în București în aceste zile, și am agreat să fim în legătură , am agreat să ne întâlnim la revenirea în țară a domniei sale, săptămâna viitoare. Am avut o primă discuție în care ne-am calibrat punctele de vedere, după care eu, evident, l-am informat pe președintele PNL”, a declarat Siegfried Mureșan, la Digi24.

După discuția cu Nicușor Dan, Mureșan l-a informat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, iar ulterior au fost informați și liderii USR și UDMR.

„După care eu, evident, l-am informat pe președintele Partidului Național Liberal, fiindcă pentru mine relația strânsă și coordonarea cu partidul meu și cu colegii din partid este extrem de importantă. A fost pentru noi, mulți colegi liberali, o traumă modul în care s-a încercat formarea guvernului condus de domnul Adrian Veștea. Și am avut o discuție cu președintele Ilie Bolojan. Împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR și UDMR, fiindcă și acesta este un lucru esențial. Adică deschiderea și transparența față de partenerii mei, față de cei care mă susțin sunt importante pentru mine”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că a avut apoi o a doua discuție cu președintele, în care Nicușor Dan l-a informat că urma să facă public anunțul.

Întrebat ce ar fi făcut dacă Ilie Bolojan i-ar fi cerut să nu accepte mandatul, premierul desemnat a răspuns că este convins că liderul PNL nu ar fi făcut acest lucru.

„Noi am decis împreună cu colegii din Partidul Național Liberal în urmă cu 85 de zile să înaintăm candidatura mea pentru poziția de prim-ministru. La fel, USR și UDMR au decis în ședințele statutare ale partidelor lor. Pentru noi a fost foarte clar de la finalul lunii iunie că noi suntem pregătiți să formăm guvernul și că nu există nicio ezitare și nicio răzgândire din partea noastră”, a explicat el.

Candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru, Siegfried Muresan (D), sustine o declaratie de presa la sediul Senatului, alaturi de Ilie Bolojan (S), privind prioritatile noului Executiv si calendarul construirii majoritatii parlamentare, in Bucuresti, vineri, 18 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Mureșan a respins și interpretarea potrivit căreia ar fi avut nevoie de timp pentru a decide dacă acceptă propunerea lui Nicușor Dan.

„Nu, acest lucru a fost, această afirmație este o interpretare eronată. Președintele și cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuție pe acest subiect și, dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunțat că va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul, cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Ieri chiar nu poate fi vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt și mai rapid decât 84 de zile”, a mai spus Mureșan.

Nicușor Dan a spus vineri că l-a ales pe Siegfried Mureșan deoarece, dintre variantele aflate în discuție, acesta avea la momentul desemnării cel mai mare număr de voturi parlamentare declarate în spate. (Mail multe detalii AICI)

Șeful statului a admis însă că formarea unei majorități rămâne dificilă și a cerut partidelor să ajungă la o soluție pentru instalarea unui guvern cu puteri depline.

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