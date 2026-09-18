Înaintea alegerilor din Mecklenburg-Pomerania Inferioară de duminica aceasta, SPD, partidul social-democrat, a obținut pentru prima dată primul loc într-un sondaj, depășind partidul Alternativa pentru Germania (AfD).

Cu două zile înainte de alegerile pentru Parlamentul din landul nord-estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară, SPD, condus de prim-ministra Manuela Schwesig, a obținut pentru prima dată primul loc într-un sondaj realizat de ZDF-Politbarometer. Conform sondajului, social-democrații ar obține 37%, în timp ce „Alternativa pentru Germania” (AfD) ar obține 36%.

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În același timp, partidul CDU al lui Friedrich Merz obține 6%, Partidul Stângii 9%, Partidul Verzilor 5%, iar „Uniunea Sahrei Wagenknecht” 4%.

În același timp, diferența dintre SPD și AfD se încadrează în marja de eroare statistică, iar 21% dintre cei chestionați încă nu s-au decis dacă vor vota și cu cine. Autorii sondajului subliniază că aceste cifre reflectă doar starea actuală a opiniei publice și nu pot fi considerate o prognoză a rezultatelor alegerilor.

Landul Mecklenburg-Pomerania este condus istoric de SPD de aproape trei decenii, însă partidul de dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) vine puternic din spate.

În același timp, la Berlin, unde alegerile vor avea loc tot pe 20 septembrie, Partidul Stângii (Die Linke) menține primul loc cu 22%, CDU, partidul lui Merz, obține 20%, AfD 18%, Partidul Verzilor 15%, SPD 12%, iar „Uniunea Sahrei Wagenknecht” 4%. În cazul berlinezilor, 23% dintre respondenți nu și-au decis încă opțiunea de vot.