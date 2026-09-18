Miliardarul Elon Musk a dezvăluit că locuiește în prezent într-o rulotă Airstream în Memphis, Tennessee, lângă instalațiile aflate în construcție ale centrului de date al companiei sale, xAI, relatează Bild.

„Vă vorbesc din palatul meu, unde locuiesc în Memphis, este o rulotă Airstream”, a glumit Musk în timpul podcastului All-In Summit. O altă participantă la aceeași emisiune a fost Gwynne Shotwell, președinta SpaceX, care a adăugat că „Elon doarme pe podea în fabrică și ajută la construcția clădirilor în Memphis”.

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Musk se află acolo în contextul extinderii complexului Colossus, care este utilizat pentru a opera și antrena sistemele de inteligență artificială xAI, inclusiv chatbot-ul Grok. Compania continuă să-și mărească rapid capacitatea de calcul în Memphis, iar o parte din infrastructură este deja închiriată altor companii tehnologice. Contracte pentru capacitatea de calcul au fost încheiate, printre altele, cu Google și Anthropic.

Pentru Elon Musk, acesta nu este primul caz în care, în timpul unei perioade intense de lucru la un proiect, locuiește chiar lângă locul de producție. În 2022, după preluarea platformei Twitter, Musk a dormit pe canapeaua din biblioteca sediului din San Francisco. În ceea ce privește compania Tesla, miliardarul a dormit pe podeaua fabricii din Fremont în timpul perioadei dificile de producție a modelului Tesla Model 3.

Cât despre SpaceX, Musk locuiește într-o casă modulară prefabricată cu două dormitoare, în valoare de 50.000 de dolari, situată lângă baza Starbase din Texas. Magnatul american apelează la aceste gesturi, în primul rând, pentru că vrea să fie aproape de proiectele sale pentru a le superviza și, în al doilea rând, pentru că și-a vândut aproape toate proprietățile imobiliare de lux încă din anul 2020.

În ciuda acestui lucru, Musk rămâne cea mai bogată persoană din lume, iar publicația Forbes a estimat averea sa la aproximativ 886 de miliarde de dolari la 15 septembrie.