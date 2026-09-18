Președintele Nicușor Dan spune că situația macrofinanciară a României este în prezent mai bună decât în urmă cu un an și trei luni, când a fost instalat Guvernul Bolojan, dar afirmă că este nevoie de o rectificare bugetară și de adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an.

Șeful statului a spus că s-a întâlnit cu investitori, reprezentanți ai fondurilor și ai băncilor care au expunere pe România și care au împrumutat statul român.

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Nicușor Dan susține că a încercat să le transmită acestora că există un acord politic în privința chestiunilor importante pentru România, indicând PNRR, programul SAFE și alte măsuri adoptate în Parlament.

„Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi”, a precizat președintele, adăugând însă că, din perspectiva indicatorilor financiari, România trebuie să își păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.

„Situația macrofinanciară este mult mai bună acum decât acum un an și trei luni când a fost instalat Guvernul Bolojan”, a afirmat el.

El a făcut diferența între situația actuală și cea de la instalarea Guvernului, când, potrivit acestuia, era nevoie de măsuri financiare imediate.

„Acum nu este o chestiune de măsuri financiare imediate, cum a fost situația atunci, acum este o chestiune de timp”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele a precizat însă că țara noastră trebuie să adopte mai multe măsuri pentru a asigura funcționarea instituțiilor și predictibilitatea în relația cu piețele financiare.

„În momentul acesta, noi trebuie să facem o rectificare. Pentru că sunt instituții care nu au bani pentru funcționare”, a declarat el.

Nicușor Dan a mai spus că este important ca autoritățile să negocieze și să voteze bugetul pentru anul 2027 până la sfârșitul acestui an.

„Trebuie, tocmai pentru a da predictibilitate în relația cu piețele financiare, să reușim să negociem, să votăm bugetul 2027 până la sfârșitul acestui an”, a mai spus șeful statului.