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Siegfried Mureșan anunță că merge mai departe cu negocierile, dar că singurul partid cu care nu discută este AUR. „Mă bucur să discut și cu colegii de la PSD”. „Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”

Ruxandra Radulescu
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a negat zvonurile potrivit cărora ar urma să-și depună mandatul și a precizat că este deschis negocierilor cu PSD, însă singura formațiune cu care nu va discuta este AUR.

Întrebat dacă prezenta programul de guvernare partidului AUR, Siegfried Mureșan a declarat că nu va negocia cu formațiunea lui Simion.

„Nu voi merge la sediul sau la grupul AUR.”, a declarat premierul desemnat.

Totodată acesta a precizat că va avea discuții cu PSD:

„Prezentăm ideile programului de guvernare la începutul săptămânii viitoare principalelor grupuri parlamentare care mă susțin USR PNL UDMR. Va veni momentul adevărului pentru PSD dacă votează un guvern european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR”, a declarat Mureșan.

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