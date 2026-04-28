Un mini-apartament de doar 30,41 metri pătrați din München este scos la vânzare pentru incredibila sumă de 945.000 de euro, conform Bild.

Proprietatea este o garsonieră situată la parter, în zona Johannisplatz, din cartierul modern Haidhausen. Nu oferă, însă, nici măcar o priveliște panoramică exclusivistă.

Apartamentele din clădire ajung până la 6 milioane de euro

Clădirea, care include mai multe locuințe, ar urma să fie finalizată în vara anului 2026. Imobilul beneficiază de dotări premium. Printre facilități se numără un sistem automat de parcare subterană și un lift pentru toate etajele.

Cei care își doresc mai mult spațiu trebuie să plătească considerabil mai mult. Penthouse-ul de aproximativ 173 de metri pătrați din aceeași clădire costă aproape 6 milioane de euro. Chiar și un apartament de 39 de metri pătrați, situat la primul etaj, este listat la aproape 1,1 milioane de euro. Un apartament cu 4 camere de la etajul al treilea este deja rezervat, cu un preț de aproximativ 4,2 milioane de euro.

Nivelul ridicat al prețurilor este explicat de creșterea continuă a valorii terenurilor, dar și de majorarea costurilor de construcție cu 30–40% după pandemie, precum și prin existența unei categorii de cumpărători cu venituri mari și cerințe ridicate.

Nu este potrivit pentru închiriere

Prin comparație, locuințele noi din zonele centrale ale orașului costă, în medie, aproximativ 20.000 de euro pe metru pătrat, iar la periferie între 10.000 și 15.000 de euro. Potrivit publicației, apartamentul de 30 de metri pătrați nu este ideal pentru închiriere, însă poate reprezenta o investiție.

