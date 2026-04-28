Dan Dungaciu: „Pentru prima dată în istorie se face moțiune împotriva unui Guvern pentru a fi dat jos un singur om”

prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat faptul că pentru prima dată în istorie se face o moțiune împotriva unui Guvern pentru a-l da jos pe premier.
„Nu infirm că, teoretic, se poate imagina acest lucru. Sincer să fiu, nu cred într-un asemenea proiect. Pentru că ce se întâmplă acum la PSD este transformarea unei moțiuni împotriva unui guvern într-o moțiune împotriva unui singur om. Deci, acuma, pentru prima dată în istorie, ca să zic așa, se face o moțiune împotriva unui singur om. Pentru că ceea ce este, între noi fie vorba, aberant. Când dai jos un guvern cu capul guvernului cu tot, dar și cu proiectul lui. Cu tot. Nu poți să spui că un guvern nu funcționează din pricina, doar din pricina unui om. Deci dai jos un guvern. PNL-ul, dacă va accepta să se reîntoarcă într-o guvernare cu PSD-ul cum se preconizează. Cel puțin mulți dintre ei spun asta. Sugerează asta. Confirmă teoria PSD-ului că tot ce a fost rău a fost Bolojan. Asta e ironia sorții. Bolojan a fost defecțiunea. PNL acceptă că Bolojan a fost defecțiunea. Deci mergem mai departe cu PSD-ul. Se vor schimba. Sigur, dar sună prost pentru că toți… Dumneavoastră gândiți-vă că una dintre cărțile pe care a jucat PSD-ul a fost inclusiv o scindare așa-zisă din PNL.”, a declarat analistul.