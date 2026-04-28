Dan Dungaciu: „Săptămâna trecută nu era nicio decizie luată despre moțiunea de cenzură. Decizia a fost luată peste weekend”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum decizia AUR de a face o moțiune de cenzură cu PSD a fost luată în weekend. Acesta a început prin a spune că inclusiv semnalele europene legate de moțiunea de cenzură au fost unele de importanță. Sociologul susține că PSD nu ar fi depus o moțiune de cenzură fără AUR. Oricare dintre cele două partide ar fi depus singur, ar fi picat moțiunea. Interesul partidului AUR, adaugă analistul, este ca Guvernul să pice.
„E clar, dar știți cum e, crăpătura a fost făcută, s-a extins într-o oarecare formă. Deci, din această perspectivă… Sigur că inclusiv de la nivel european și semnalele pe care le-am primit au fost foarte semnificative. Pentru că de acolo nu se vede că este PSD, sau că e PNL. Este un partid mainstream care face coaliție cu un alt partid ca să doboare un premier european sau instalat de Bruxelles. Cu toată sinceritatea, săptămâna trecută, miercurea trecută… Miercuri nu era nicio decizie luată. Decizia s-a luat cu câteva zile în urmă. Hai să spunem în weekend. Hai să zicem sâmbătă spre duminică, mai pe duminică. Bun, deci, decizia s-a luat, s-a stabilit în formula aceasta. De acolo, sigur exista un risc, tehnic vorbind. Noi am mai sugerat că PSD-ul nu va depune singur moțiunea. Am vorbit și în emisiune, putea fi următorul scenariu, dar nu mai comentăm acuma. PSD-ul depunea moțiunea, AUR nu o vota, moțiunea nu trecea. AUR depunea moțiunea când era planificată în mai, cum spuneam, PSD-ul nu vota. Inclusiv ca să intre, din motive de orgoliu de partid. Rezultatul care era? Guvernul nu pica. Interesul nostru, ca partid de opoziție, a fost foarte clar exprimat. Am vrut să pice un Guvern pe care l-am criticat un an de zile.”, a explicat sociologul.