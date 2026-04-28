Unul dintre cei mai vechi liberali îi cere demisia lui Ilie Bolojan: Am reușit să unim PSD și AUR / Se impune un gest elegant, demisia

Unul dintre cei mai vechi membri ai PNL, Viorel Cataramă, îi cere public demisia premierului Ilie Bolojan, după ce PSD și AUR au reușit să strângă semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

Pe fondul acestei situații politice, Viorel Cataramă a reacționat public, lansând un mesaj ironic și critic la adresa liderului liberal, sugerând că demisia ar fi „un gest elegant” în actualul context.

„Dragă coleg Ilie Bolojan

Am văzut că s-au strâns deja 254 de semnături pentru moțiunea de cenzură. Felicitări, am reușit performanța să unim PSD și AUR într-un singur gând! Record absolut, bravo! Asta nu mai e opoziție, e cor național.

Lipsesc doar fanfara și un buchet de flori la ușă. Acum, fiindcă e clar că trenul a plecat și peronul e gol, s-ar impune un gest elegant și anume demisia. Din funcția de PM cât și cea de președinte PNL!

Cum se spune: când ai mai mulți oameni care semnează să pleci decât ai invitați la o nuntă medie în Bihor, e un semn de la univers!Să fim deștepți. Să nu mai așteptăm spectacolul cu dezbateri, vot și numărătoare dramatică.

„Să luăm haina din cuier, să închidem ușa cu grijă”

Să fim gentlemani. Economisim timp, nervi și, mai ales, nu mai pierdem timp degeaba – că România oricum n-are prea mult de pierdut în momentul ăsta. Omul care a tăiat din cheltuieli, care a zis că România nu-și permite risipă, ei bine, nu-și permite nici luxul de a a urmări două săptămâni cum este dat jos cu încetinitorul.

Sună ca un win-win, nu? Un gest elegant. Să luăm haina din cuier, să închidem ușa cu grijă — ca oameni ordonați — și să lăsăm țara să meargă mai departe.

Cu respect și un pic de milă față de partid și popor. Un român care vrea să vadă odată mișcare înainte, nu doar scaune care se rotesc.”

PSD-AUR, alianța ”nocivă pentru România”

PSD și AUR au făcut un pas unul spre celălalt și au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, într-un demers comun care ar putea duce la schimbarea Executivului. Liderul AUR, George Simion, a anunțat că au fost strânse deja semnături suficiente pentru inițierea procedurii parlamentare.

Totuși, PNL avertizează că această alianță poate fi nocivă pentru România. Partidul Liberal a transmis un comunicat oficial în care susțin că decizia PSD este o cale profund greșită și nocivă pentru România” și că parteneriatul cu AUR transmite „un semnal de iresponsabilitate românilor și partenerilor noștri externi”.

PNL a avertizat că această apropiere „nu dă o lovitură gravă doar reformelor împotriva privilegiilor și robinetelor de bani publici deschise către grupurile de interese, ci și stabilității politice și economice”.

„PSD și AUR adâncesc împreună criza politică, iar acest lucru înseamnă risc de creștere a șomajului, risc de scădere economică, dobânzi mai mari pentru împrumuturile necesare țării.

Ambele partide și-au mințit electoratele, și-au mințit partenerii și i-au mințit pe români. Niciunul dintre ele nu vine cu soluții — doar cu politica demolării.

PNL nu va mai face nicio alianță cu PSD și va lupta până la capăt pentru valorile și reformele pe care le-a promovat în Guvernul României., se mai arată în comunicat. (MAI MULT VEZI AICI).

