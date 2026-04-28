O destinație îndrăgită de români ia în calcul închiderea teraselor în plin sezon estival, în caz de caniculă severă

Valurile extreme de căldură ar putea duce la închiderea teraselor într-una dintre cele mai frecventate destinații de vacanță de români, chiar în plin sezon estival, conform Euronews.

Spania se confruntă cu temperaturi extreme, astfel că noile reglementări ar putea obliga localurile să suspende servirea în aer liber în perioadele de vârf ale căldurii.

Pe măsură ce temperaturile extreme, inundațiile și alte fenomene meteo afectează tot mai mult viața de zi cu zi, o actualizare recentă a cadrului național de muncă pentru angajații din ospitalitate a adus clima în centrul atenției.

Un amendament important introduce măsuri de sănătate și siguranță pentru lucrători în timpul valurilor de căldură, inundațiilor și ninsorilor abundente. Noile reguli se aplică atunci când Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) emite alerte portocalii sau roșii.

În cazul temperaturilor extreme, restaurantele, barurile și cafenelele sunt obligate să reducă activitatea pe terase sau să le închidă dacă nu dispun de umbră adecvată sau sisteme de răcire.

Acordul subliniază că închiderea este o măsură de ultimă instanță. Este încurajată, mai întâi, adaptarea programului de lucru, precum creșterea pauzelor și hidratarea angajaților. Localurile care nu respectă noile reguli riscă amenzi de peste 50.000 de euro în cazurile grave.

Cei care vor să ia masa în aer liber ar putea alege orele de seară, când terasele sunt, de regulă, redeschise. Vara trecută, temperaturile au ajuns până la 45°C în unele regiuni, condiții care pot deveni greu de suportat.

Aproape 1 milion de euro pentru o garsonieră de 30 de metri pătrați din Germania. Ce oferă proprietatea

O frumoasă locație italiană dintr-un film James Bond oferă 100.000 de euro pentru a-ți face bagajele și a te muta acolo