Dan Dungaciu: „Nicușor Dan o să câștige din acest conflict pentru că va aduce omul lui la guvernare”

prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația politică din România.

Dan Dungaciu spune că PNL este cel mai afectat și riscă să nu mai conteze în politica mare. În schimb, PSD câștigă teren și își întărește poziția. USR ar putea pierde dacă intră la guvernare, din cauza unei coaliții dificile. În acest context, Nicușor Dan este văzut ca unul dintre cei care au de câștigat.

„Aici este cinismul, dacă vreți, și lipsa completă de moralitate din acest punct de vedere. Sigur că toată lumea câștigă. PNL-ul este strivit. PSD-ul câștigă și are o supremație morală față de PNL. USR-ul, dacă vine la guvernare, este și el înfrânt. PNL-ul oricum nu contează, pentru că la ei este același lucru. Domnul Nicușor Dan câștigă, pentru că își pune un om care nu va emite pretenții pe viitor” spune Dan Dungaciu.