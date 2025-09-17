Arnold Schwarzenegger, REACȚIE după moartea lui Charlie Kirk. La ce îndeamnă „Terminatorul”

Arnold Schwarzenegger a fost lăudat pentru discursul echilibrat referitor la moartea influencer-ului Charlie Kirk. „A pus punctul pe I”, au apreciat fanii „Terminatorului”.

Actorul Arnold Schwarzenegger a fost lăudat pentru elocvența de care a dat dovadă, în contextul morții lui Charlie Kirk.

Starul de la Hollywood și fost politician republican, Arnold a vorbit în fața studenților Universității din Carolina de Sud și a subliniat că este foarte trist că o persoană a murit după ce a exprimat „opinii diferite”.

A atribuit asasinarea lui Charlie Kirk de către Tyler Robinson unei falii, generată de companiile ce dețin rețelele de socializare, presa mainstream și atât politicienii democrați, cât și cei republicani.

„Suntem loviți din atât de multe direcții și trebuie să fim foarte atenți să nu ne apropiem prea mult de stâncă, deoarece, când cazi de pe stâncă, nu mai există democrație”, a spus Schwarzenegger.

I-a invitat pe studenții cu opinii politice diferite să se unească și să discute, să demonstreze „puterea poporului”, care face diferența.

„Imaginați-vă că vă adunați și discutați, veți fi un exemplu pentru toată națiunea, pentru toate universitățile – cum vă înțelegeți, cum nu vedeți în celălalt un inamic sau cum să nu combați focul cu foc sau să vă declarați război unii altora”, a spus Arnold.

„Puterea poporului este supremă – despre asta este democrația. Nu puterea politicianului – ci a oamenilor”.

Arnold, lăudat de fani: „Bine spus!”

„Bine spus, Arnold. Mai multe dezbateri, mai puțină ură”, a lăudat cineva discursul lui Schwarzenegger.

„Bine punctat… Nu sunt cel mai mare fan al lui Arnold (pe plan politic), dar a pus punctul pe I și a găsit soluția!!!”, a apreciat altcineva.

„Sunt foarte de acord cu Arnie. Social media poate elimina atât de ușor umanitatea din realitatea ta. Nu permite asta”, a completat un alt comentator.

Charlie Kirk a fost asasinat în data de 10 septembrie 2025, în timp ce găzduia un eveniment la un colegiu din Utah. Presupusul său ucigaș, Tyler Robinson, a fost prins și riscă pedeapsa capitală.

„Este ceva mai important decât mesajul meu în acest clip. Este ceea ce nu auziți. Nu râd. Nu glumesc. Nu urlu. Știu că rețelele sociale scot tot ce este mai rău din oameni și câțiva cetățeni, care sărbătoresc moartea cuiva, vor primi mai multă atenție decât câteva sute de oameni respectuoși. Nu lăsați aceste companii și influencerii plini de ură să profite de voi, după ce vă conving că majoritatea dintre noi este formată din oameni răi. Sunt o minoritate, care primește prea multă atenție, deoarece ura te face să postezi, să repostezi și să dai aprecieri”, a mai scris Arnold Schwarzenegger pe contul său de socializare, potrivit The Independent.

Actorul din „Terminator” și „FUBAR” i-a lăudat pe cei 500 de studenți USC care l-au tratat cu cel mai mare respect: „Așa arată lumea dincolo de internet. Dacă simți că te lași pradă urii, ieși din casă, în lumea reală și vei regăsi umanitatea”, este sfatul final al lui Arnold.

Sursa foto: Capturi YTB

