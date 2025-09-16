JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”

Vicepreședintele SUA a ieșit în față cu o nouă referire la Charlie Kirk. Potrivit lui JD Vance, persoanele care sărbătoresc uciderea cunoscutului influencer conservator ar trebui trase la răspundere.

Invitat în cadrul unei emisiuni la „Charlie Kirk Show”, Vance a declarat: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”.

„Credem în civilitate”

„Nu credem în violenţa politică, dar credem în civilitate”, a spus vicepreședintele american.

În ultimele zile, printre cei care și-au pierdut locurile de muncă sau doar au fost suspendați din funcții pentru postări pe reţelele de socializare și comentarii considerate nepotrivite cu privire la moartea lui Charlie Kirk se numără piloţi, angajați în domeniul medical, profesori şi chiar un angajat al Serviciului Secret.

Podcastul „Charlie Kirk Show” era prezentat zilnic de celebrul influencer conservator, aliat apropiat al președintelui Donald Trump, înainte de a fi împuşcat în gât, miercurea trecută, în timp ce modera o dezbatere la Universitatea „Utah Valley”.

Vorbind luni la acest podcast, JD Vance a spus că americanii de stânga „sunt mult mai predispuşi să apere şi să celebreze violenţa politică, dar nu există civilitate în celebrarea asasinatului politic”. Recent, un sondaj realizat de YouGov a arătat că americanii liberali/progresiști sunt mai înclinaţi decât conservatorii să-şi exprime bucuria cu privire la moartea adversarilor politici.

„Expulzați din societate”

„Voi cere concedierea, retragerea finanţării şi revocarea licenţei lor”, a comentat și congresmanul Randy Fine, din statul Florida, într-o postare pe X, cu referire la persoanele care s-au bucurat de moartea lui Charlie Kirk. El a mai cerut ca astfel de indivizi să fie „expulzați din societatea civilă”.

Și Nancy Mace, aleasă în Camera Reprezentanților din partea statului Carolina de Sud, a îndemnat – „Departamentul Educaţiei să taie toate fondurile pentru orice şcoală sau universitate” care nu ia măsuri împotriva angajaţilor care se bucură de moartea lui Kirk.

Charlie Kirk a fost un creştin practicant care și-a exprimat public opiniile despre gen, rasă şi avort, stârnind furia taberei progresiste.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ucigașul lui Charlie KIRK și-a recunoscut fapta într-o discuție privată pe Discord: „Am vești proaste pentru voi. Da, eu am fost”

Donald Trump merge la înmormântarea lui CHARLIE KIRK, pe 21 septembrie/60.000 de oameni așteptați la funeralii

„Pericol terorist” în statul unde a fost asasinat Charlie Kirk. ATENTAT cu explozibil asupra televiziunii Fox 13, simpatizantă a lui Donald Trump