Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se ROAGĂ pentru activistul american Charlie Kirk, ucis săptămâna trecută, dar și pentru familia acestuia

16 sept. 2025, 22:48, Actualitate
Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, a anunţat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk (31 de ani), care a fost ucis săptămâna trecută, transmite marţi Vaticanul.

Capul Bisericii Catolice se roagă, de asemenea, și pentru soţia sa şi copiii celor doi, potrivit unui purtător de cuvânt al Vaticanului, citat de Agerpres.

„Ştiu că în timpul conversaţiei cu noul ambasador al SUA, Papa a confirmat că se roagă pentru Charlie Kirk, soţia sa şi copiii săi. Suveranul Pontif şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la violenţa politică şi a vorbit despre necesitatea de a se abţine de la retorica şi instrumentalizarea care duc la polarizare mai degrabă decât la dialog”, a declarat directorul biroului de presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, răspunzând marţi întrebărilor jurnaliştilor.

Charlie Kirk, un podcaster de dreapta şi susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump, a fost împuşcat săptămâna trecută în campusul unei universităţi din statul Utah şi a murit ulterior în spital.

Kirk, cofondator și lider al mișcării studențești conservatoare Turning Point USA și un aliat cheie al președintelui Donald Trump, vorbea la un eveniment la care au participat 3.000 de persoane, când a fost împușcat mortal.

Leon al XIV-lea este primul şef al Bisericii Catolice originar din Statele Unite și este în funcţie din luna mai a acestui an.

Dar, pe lângă paşaportul său american, este şi cetăţean al statului Peru, unde a lucrat anterior ca episcop şi misionar, şi al Vaticanului.

