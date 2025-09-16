Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost inculpat pentru asasinat, a anunţat marţi procurorul local Jeffrey Gray, care a precizat totodată că va solicita pedeapsa cu moartea în cazul acestuia, potrivit Agerpres.

Tyler Robinson este vizat de şapte capete de acuzare, între care cel de asasinat, „pentru că a cauzat intenţionat sau cu bună ştiinţă moartea lui Charlie Kirk în circumstanţe care au antrenat un risc mare de moarte pentru alte persoane”, a declarat procurorul comitatului Utah în cadrul unei conferinţe de presă.

Gray a declarat că a luat decizia de a solicita pedeapsa cu moartea „în mod independent, bazându-se exclusiv pe dovezile disponibile, pe circumstanțele și natura infracțiunii”. Autoritățile nu au identificat, deocamdată, motivul crimei.

În acest timp, Papa Leon al XIV-lea a anunţat că se ROAGĂ pentru activistul american Charlie Kirk, ucis săptămâna trecută, dar și pentru familia acestuia.

Charlie Kirk, un podcaster şi susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump, a fost împuşcat săptămâna trecută în campusul unei universităţi din statul Utah şi a murit ulterior în spital.

Kirk, cofondator și lider al mișcării studențești conservatoare Turning Point USA și un aliat cheie al președintelui Donald Trump, vorbea la un eveniment la care au participat 3.000 de persoane, când a fost împușcat mortal.

