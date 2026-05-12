AUR a depus un pachet de legi pentru antreprenorii români. Ce schimbări solicită pentru salarii, concedii și plățile cash

AUR a prezentat o serie de proiecte legislative care au vizat relaxarea regimului fiscal și reducerea birocrației pentru firmele românești. Printre cele mai importante măsuri s-au numărat creșterea plafonului pentru plățile în numerar, noi reguli pentru contractele part-time și sprijin de la stat pentru concediile medicale.

Parlamentarii au propus modificări care oferă mai multă libertate financiară atât firmelor, cât și salariaților.

Principalele propuneri:

participarea angajaților la profit în limita a 15% din venitul brut;

majorarea plafonului plăților în numerar de la 5.000 lei la 50.000 lei;

impozitarea corectă a salariilor part-time, mărirea impozitului pe venit și extinderea termenului de funcționare fără angajați de la 30 de zile la 90 de zile;

suportarea primelor 5 zile de concediu medical de către statul român;

eliminarea analizei de risc securitate fizică pentru microîntreprinderi.



Mohammad Murad a afirmat că restul măsurilor luate până acum de stat au însemnat doar „taxe peste taxe”, fără rezultate economice reale.

„După toate măsurile și măririle tuturor taxelor care s-au întâmplat din luna septembrie sau chiar mai devreme până acum am constatat următorul lucru: efect zero! Deficitul este la fel și situația economică este mai critică”, a declarat acesta.

Deputatul AUR Gabriel Florea a prezentat proiectul de lege care prevede majorarea plafonului plăților în numerar de la 5.000 lei la 50.000 lei.

„Am depus PL-x 110/2026, care vine să modifice Legea nr. 70/2015, și anume plafonul plăților cash de 5.000 de lei, pe care propunem să îl ajustăm și să îl majorăm până la 50.000 de lei. Este o măsură în concordanță cu politica europeană și vine să sprijine în mod real mediul de afaceri, fiind încă o măsură în plus pe care AUR o promovează”, a declarat deputatul AUR, Gabriel Florea.

Deputatul Lucian Mușat a prezentat soluții pentru a corecta ceea ce a numit „nedreptăți” în sistemul fiscal actual. Proiectul cere impozitarea corectă a contractelor part-time.

„Dorim reimpozitarea corectă a salariilor part-time (…) angajatorul este nevoit să plătească din bugetul propriu diferența de contribuții și impozit pentru acel angajat, ceea ce reprezintă o nedreptate”, a afirmat Lucian Mușat.

AUR a propus și mărirea pragului de impozitare la 250.000 de euro, după ce acesta a scăzut constant în ultimii ani.

„Acest prag a fost coborât din 2018 până astăzi de 10 ori. În 2018, acest prag era de 1.000.000 de euro și ajuta cu adevărat IMM-urile din România să se dezvolte, să crească, iar acest prag a fost scăzut (…) un lucru total injust”, a mai spus deputatul AUR.

Referitor la proiectul de lege AUR care prevede suportarea primelor 5 zile de concediu medical de către statul român, Lucian Mușat a susținut că astfel răspunde unei probleme des reclamată de companiile românești.

„Noi cerem ca primele 5 zile să fie suportate integral de către stat, pentru că angajații plătesc CASS, plătesc CAS, plătesc impozit. (…) Dorim ca ceea ce se plătește din ziua a șasea, ca indemnizație de concediu medical de către angajatori, aceste sume să poată fi compensate prin partea de CAS plătită pentru luna trecută și lunile viitoare”, a subliniat acesta.

Deputatul Mugur Isărescu a criticat modul în care statul a tratat antreprenorii până în prezent.