AUR a depus un pachet de legi pentru antreprenorii români. Ce schimbări solicită pentru salarii, concedii și plățile cash

AUR a prezentat o serie de proiecte legislative care au vizat relaxarea regimului fiscal și reducerea birocrației pentru firmele românești. Printre cele mai importante măsuri s-au numărat creșterea plafonului pentru plățile în numerar, noi reguli pentru contractele part-time și sprijin de la stat pentru concediile medicale.
Parlamentarii au propus modificări care oferă mai multă libertate financiară atât firmelor, cât și salariaților.
Principalele propuneri:
Mohammad Murad a afirmat că restul măsurilor luate până acum de stat au însemnat doar „taxe peste taxe”, fără rezultate economice reale.
„După toate măsurile și măririle tuturor taxelor care s-au întâmplat din luna septembrie sau chiar mai devreme până acum am constatat următorul lucru: efect zero! Deficitul este la fel și situația economică este mai critică”, a declarat acesta.
Deputatul AUR Gabriel Florea a prezentat proiectul de lege care prevede majorarea plafonului plăților în numerar de la 5.000 lei la 50.000 lei.
„Am depus PL-x 110/2026, care vine să modifice Legea nr. 70/2015, și anume plafonul plăților cash de 5.000 de lei, pe care propunem să îl ajustăm și să îl majorăm până la 50.000 de lei. Este o măsură în concordanță cu politica europeană și vine să sprijine în mod real mediul de afaceri, fiind încă o măsură în plus pe care AUR o promovează”, a declarat deputatul AUR, Gabriel Florea.
Deputatul Lucian Mușat a prezentat soluții pentru a corecta ceea ce a numit „nedreptăți” în sistemul fiscal actual. Proiectul cere impozitarea corectă a contractelor part-time.
„Dorim reimpozitarea corectă a salariilor part-time (…) angajatorul este nevoit să plătească din bugetul propriu diferența de contribuții și impozit pentru acel angajat, ceea ce reprezintă o nedreptate”, a afirmat Lucian Mușat.
AUR a propus și mărirea pragului de impozitare la 250.000 de euro, după ce acesta a scăzut constant în ultimii ani.
„Acest prag a fost coborât din 2018 până astăzi de 10 ori. În 2018, acest prag era de 1.000.000 de euro și ajuta cu adevărat IMM-urile din România să se dezvolte, să crească, iar acest prag a fost scăzut (…) un lucru total injust”, a mai spus deputatul AUR.
Referitor la proiectul de lege AUR care prevede suportarea primelor 5 zile de concediu medical de către statul român, Lucian Mușat a susținut că astfel răspunde unei probleme des reclamată de companiile românești.
„Noi cerem ca primele 5 zile să fie suportate integral de către stat, pentru că angajații plătesc CASS, plătesc CAS, plătesc impozit. (…) Dorim ca ceea ce se plătește din ziua a șasea, ca indemnizație de concediu medical de către angajatori, aceste sume să poată fi compensate prin partea de CAS plătită pentru luna trecută și lunile viitoare”, a subliniat acesta.
Deputatul Mugur Isărescu a criticat modul în care statul a tratat antreprenorii până în prezent.
„Atâtea și atâtea lucruri birocratice care te pun pe tine, ca antreprenor, să pierzi timp, să pierzi bani, să fii nevoit să dai o șpagă, să te fofilezi, să te descurci. Pentru că statul nu ți-a fost niciodată partener până acum. (…)
Suntem aici cu o singură dorință în inimă: voi sunteți statul, nu noi. Voi trebuie să fiți statul român. Iar noi nu trebuie să facem altceva decât să fim, în sfârșit, ceea ce își doresc antreprenorii de la noi: să fim purtătorii lor de cuvânt, ambasadorii lor în politici, în politica internă”, a declarat deputatul AUR, Mugur Mihăescu.