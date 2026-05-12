Prima pagină » Diverse » AUR a depus un pachet de legi pentru antreprenorii români. Ce schimbări solicită pentru salarii, concedii și plățile cash

AUR a depus un pachet de legi pentru antreprenorii români. Ce schimbări solicită pentru salarii, concedii și plățile cash

AUR a depus un pachet de legi pentru antreprenorii români. Ce schimbări solicită pentru salarii, concedii și plățile cash
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

AUR a prezentat o serie de proiecte legislative care au vizat relaxarea regimului fiscal și reducerea birocrației pentru firmele românești. Printre cele mai importante măsuri s-au numărat creșterea plafonului pentru plățile în numerar, noi reguli pentru contractele part-time și sprijin de la stat pentru concediile medicale.

Parlamentarii au propus modificări care oferă mai multă libertate financiară atât firmelor, cât și salariaților.

Principalele propuneri:

  • participarea angajaților la profit în limita a 15% din venitul brut;
  • majorarea plafonului plăților în numerar de la 5.000 lei la 50.000 lei;
  • impozitarea corectă a salariilor part-time, mărirea impozitului pe venit și extinderea termenului de funcționare fără angajați de la 30 de zile la 90 de zile;
  • suportarea primelor 5 zile de concediu medical de către statul român;
  • eliminarea analizei de risc securitate fizică pentru microîntreprinderi.


Mohammad Murad a afirmat că restul măsurilor luate până acum de stat au însemnat doar „taxe peste taxe”, fără rezultate economice reale.

„După toate măsurile și măririle tuturor taxelor care s-au întâmplat din luna septembrie sau chiar mai devreme până acum am constatat următorul lucru: efect zero! Deficitul este la fel și situația economică este mai critică”, a declarat acesta.

Deputatul AUR Gabriel Florea a prezentat proiectul de lege care prevede majorarea plafonului plăților în numerar de la 5.000 lei la 50.000 lei.

„Am depus PL-x 110/2026, care vine să modifice Legea nr. 70/2015, și anume plafonul plăților cash de 5.000 de lei, pe care propunem să îl ajustăm și să îl majorăm până la 50.000 de lei. Este o măsură în concordanță cu politica europeană și vine să sprijine în mod real mediul de afaceri, fiind încă o măsură în plus pe care AUR o promovează”, a declarat deputatul AUR, Gabriel Florea.

Deputatul Lucian Mușat a prezentat soluții pentru a corecta ceea ce a numit „nedreptăți” în sistemul fiscal actual. Proiectul cere impozitarea corectă a contractelor part-time.

„Dorim reimpozitarea corectă a salariilor part-time (…) angajatorul este nevoit să plătească din bugetul propriu diferența de contribuții și impozit pentru acel angajat, ceea ce reprezintă o nedreptate”, a afirmat Lucian Mușat.

AUR a propus și mărirea pragului de impozitare la 250.000 de euro, după ce acesta a scăzut constant în ultimii ani.

„Acest prag a fost coborât din 2018 până astăzi de 10 ori. În 2018, acest prag era de 1.000.000 de euro și ajuta cu adevărat IMM-urile din România să se dezvolte, să crească, iar acest prag a fost scăzut (…) un lucru total injust”, a mai spus deputatul AUR.

Referitor la proiectul de lege AUR care prevede suportarea primelor 5 zile de concediu medical de către statul român, Lucian Mușat a susținut că astfel răspunde unei probleme des reclamată de companiile românești.

„Noi cerem ca primele 5 zile să fie suportate integral de către stat, pentru că angajații plătesc CASS, plătesc CAS, plătesc impozit. (…) Dorim ca ceea ce se plătește din ziua a șasea, ca indemnizație de concediu medical de către angajatori, aceste sume să poată fi compensate prin partea de CAS plătită pentru luna trecută și lunile viitoare”, a subliniat acesta.

Deputatul Mugur Isărescu a criticat modul în care statul a tratat antreprenorii până în prezent.

„Atâtea și atâtea lucruri birocratice care te pun pe tine, ca antreprenor, să pierzi timp, să pierzi bani, să fii nevoit să dai o șpagă, să te fofilezi, să te descurci. Pentru că statul nu ți-a fost niciodată partener până acum. (…)

Suntem aici cu o singură dorință în inimă: voi sunteți statul, nu noi. Voi trebuie să fiți statul român. Iar noi nu trebuie să facem altceva decât să fim, în sfârșit, ceea ce își doresc antreprenorii de la noi: să fim purtătorii lor de cuvânt, ambasadorii lor în politici, în politica internă”, a declarat deputatul AUR, Mugur Mihăescu.

Recomandarea video

Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
RĂZBOI Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
17:48
Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
CONTROVERSĂ Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
17:34
Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat

Cele mai noi

Trimite acest link pe