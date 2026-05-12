Acoperișul unui bloc din Focșani a fost smuls de vânt și împrăștiat pe două străzi. Construcția a căzut peste mai multe case și mașini

Vântul a smuls acoperișul unui bloc din Focșani și l-a aruncat la peste 100 de metri, pe două străzi, căzând pe mai multe case și mașini.

De asemenea, furtuna puternică a rupt mai mulți copaci. care au căzut pe trotuar și pe carosabil. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„În urma incidentului de pe strada Războieni au fost afectate patru autoturisme și două gospodării. Pompierii militari continuă monitorizarea situației din teren și sunt pregătiți să intervină pentru limitarea efectelor produse de vremea nefavorabilă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea.

Autorul mai recomandă:

Mamă și bebeluș loviți de un stâlp smuls de vânt într-un parc dintr-o localitate ieșeană. Rafalele de vânt extrem continuă

O FURTUNĂ violentă a devastat stațiunea Sinaia. Acoperișul gării aruncat peste DN1. 14 persoane au avut nevoie de ajutor / Trafic restricționat

Un tei bătrân din Piața Unirii din Iași s-a prăbușit ziua, în amiaza mare. Un bărbat a scăpat nevătămat în mod miraculos / Momentul a fost filmat

A fost POTOP în Dâmbovița. Peisaj apocaliptic, cu acoperișuri smulse, mașini avariate și copaci puși la pământ / Pompierii au intervenit de urgență