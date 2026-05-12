Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan îl primește în aceste momente la Palatul Cotroceni pe omologul său polonez, Karol Nawrocki. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va ateriza și el în curând în România.

Cei doi șefi de stat vor susține puțin mai târziu, după ora 18.00, și declarații comune de presă.

Marți seara, Nicușor Dan va avea o cină de lucru cu președintele Nawrocki și cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Miercuri, șeful statului va găzdui, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, la care va fi prezent și Mark Rutte.

