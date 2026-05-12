Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone

Statele Unite și Ucraina lucrează în prezent la un memorandum istoric, cunoscut sub numele „Drone Deal”, care vizează aprofundarea cooperării militare printr-un schimb de tehnologie. Contextul este marcat și de războiul cu Iranul, unde atacurile masive cu drone au evidențiat necesitatea urgentă pentru soluții de apărare ieftine și testate în luptă pe care Ucraina le-a perfecționat, scrie CBS News.

Spre deosebire de acordurile anterioare, acordul va permite Ucrainei să exporte tehnologie militară direct către Statele Unite. Se urmărește în principal crearea unor societăți mixte, pe modelul companiei ucrainene General Cherry, care a semnat deja un contract pentru a fabrica drone în SUA alături de Wilcox Industries.

Ucrainenii și-au propus ținte ambițioase și vizează o capacitate de producție de peste trei milioane de drone de tip FPV în anul 2026, o cifră care depășește cu mult producția actuală a Statelor Unite.

Acordul dintre cele două țări include producția de drone cu inteligență artificială care sunt capabile să navigheze fără GPS și mii de drone interceptoare care sunt folosite pentru a doborî rachete și alte drone.

Războiul din Iran pe care Statele Unite îl poartă de mai bine de trei luni a servit drept catalizator pentru acest parteneriat deoarece tehnologia de tip Shahed, folosită deja de Iran și Rusia, reprezintă o amenințare serioasă. În acest conflict din Orientul Mijlociu, ucrainenii oferă deja asistență pentru cel puțin cinci țări din regiune pentru a construi sisteme de apărare împotriva dronelor iraniene. Mai mult, Kievul a anunțat trimiterea de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor americane din Orientul Mijlociu, utilizând experiența acumulată în peste patru ani de conflict cu Rusia.

„Aproape 20 de țări sunt implicate în prezent în diferite etape: 4 acorduri au fost deja semnate, iar primele contracte în baza acestor acorduri sunt acum în curs de pregătire”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Telegram.

Trump și-a schimbat părerea despre dronele ucrainene

„Nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea împotriva dronelor”, a declarat domnul Trump pentru Fox News la începutul lunii martie. „Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume.”

