Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat

Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări ale Uniunii Eureopene (UE) au transmis deja datele către Eurostat,

„Datele lunare indică un minus consistent al PIB real în România și în trimestrul 1 2026 (estimare între -1,3 și -1,8).

Având în vedere că 15 țări UE au transmis deja datele către Eurostat, vom observa 3 noi recorduri negative.

România va fi singura țara UE cu ultimele 3 trimestre negative, consecutive; România va fi pe locul 2 în ceea ce privește căderea economică, după Irlanda (economie offshore, outlier, volatilitate mare a PIB real); Doar noi și Irlanda suntem în recesiune, cu probabilitate ridicată, ceea ce determină o criză economică profundă”, a scris economistul Cristian Socol.

