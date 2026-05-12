Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“

Jordan Bardella, liderul partidului francez Rassemblement National și principalul candidat la președinția Franței pentru alegerile din 2027, a acordat, marți, un interviu pentru publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) în care a transmis că este pregătit să colaboreze cu cancelarul german Friedrich Merz, însă a cerut demisia președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit politicianului francez, „dreptul național trebuie să aibă prioritate asupra dreptului european”.

„Președintele francez este prietenul cancelarului federal, și așa trebuie să rămână. Țările noastre au reușit să stabilească o cooperare durabilă după o istorie dureroasă. Dincolo de divergențele noastre de opinie, relațiile franco-germane constituie fundamentul Europei. Ele sunt indispensabile pentru a asigura independența și autonomia strategică a națiunilor europene.“, a transmis Badrella.

„Văd puncte comune cu cancelarul Merz în ceea ce privește reducerea birocrației și necesitatea de a construi o Europă competitivă”, a mai transmis politicianul francez ziarului german FAZ.

„Sunt de acord cu cancelarul și în ceea ce privește politica în materie de migrație. Germania a reintrodus controalele la frontieră, care au un efect descurajant. Franța și Germania, cu sprijinul Italiei, pot lua în considerare noi forme de cooperare pe această temă.”, a adăugat el, făcând referire la recenta prelungire a controalelor temporare la frontieră de către Germania.

Bardella: „Ar fi avantajos dacă Ursula von der Leyen ar demisiona“

Întrebat cum intenționează să schimbe politica economică a Europei, Bardella a transmis că Ursula von der Leyen este responsabilă pentru declinul economic al bătrânului continent.

„Ar fi avantajos pentru Franța, Germania și Europa dacă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar demisiona. Ea poartă o mare parte din responsabilitate pentru slăbirea economică a Europei, fie prin ideologia verde a „decreșterii”, fie prin eliminarea treptată a motoarelor cu ardere internă, fie prin abandonarea energiei nucleare. De asemenea, politica comercială a produs pagube. Acordul tarifar cu SUA este un act de subjugare și de subjugare economică.“, a explicat Jordan Bardella, adăugând că „Ursula Von der Leyen este complet incapabilă să apere interesele europene, inclusiv pe cele germane.“

Jurnaliștii FAZ l-au mai întrebat pe liderul extremei drepte din Franșa dacă va continua cooperarea în domeniul descurajării nucleare.

„Intenționăm să rămânem fideli doctrinei nucleare franceze stabilite de de Gaulle. Apărarea intereselor vitale ale Franței nu se termină strict la frontiera franceză. Însă descurajarea este în primul rând convențională. Ne simțim legați de clauzele de asistență reciprocă la nivel european. Dacă Rusia ar ataca o țară a UE, acest lucru ar provoca inevitabil un răspuns neobosit din partea tuturor națiunilor europene. Ne menținem angajamentele pe flancul estic al NATO.“, a spus Bardella.

Jordan Bardella de la Rassemblement National ar putea deveni candidatul partidului său la alegerile prezidențiale în cazul în care interdicția electorală a lui Marine Le Pen va fi confirmată printr-o decizie de apel care urmează să fie pronunțată.

