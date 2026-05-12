Prima pagină » Știri politice » Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul

Gabriela Firea a postat un mesaj critic la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a taxat pentru decizia de a sacrifica categoriile vulnerabile, crescând taxele pentru mame și copii, dar împrumutând 16,7 miliarde de euro prin programul SAFE pentru arme.

”Taxe pentru mame și îndatorarea copiilor, cu împrumuturi de miliarde! Realitatea economică este dureroasă. Premierul demis a ales să sacrifice categoriile cele mai vulnerabile pentru a susține cifre pe hârtie și împrumuturi uriașe.
 Taxarea mamelor nu a salvat bugetul, ci a îngreunat puterea de cumpărare a familiilor.
 Când lovești în veniturile familiilor, consumul scade, iar România este oficial în criză economică.
Deciziile luate „de unul singur” de premierul demis au sacrificat stabilitatea țării pentru cifre pe hârtie și împrumuturi uriașe”, a punctat Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul PSD a criticat public deciziile luate de Ilie Bolojan în mandatul de premier, respectiv taxele pentru mame. Reamintim că la 1 august 2025, premierul Bolojan a introdus o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru indemnizația mamelor aflate în concediu de creștere a copilului.

România nu mai poate renegocia cu Bruxelles-ul niciun euro din împrumutul de 16.7 miliarde euro

Guvernul Bolojan a desecretrizat chiar în timpul moțiunii de cenzură memorandumul SAFE de 16,7 miliarde € dintre România și Comisia Europeană. Inițial, memorandumul fusese aprobat la secret. Sursele Gândul au dezvăluit că Guvernul României introdusese la secția confidențiale programul SAFE. Este vorba despre controversatul acord de împrumut în valoare de 16,7 miliarde de euro, din care doar o mică parte din armamentul comandat va fi produs în țară.
În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de EURO sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European.
Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. EURO, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia. Potrivit Regulamentului SAFE, între CE și România se va încheia un acord de împrumut, precum și un acord operațional. Acordul de împrumut stabilește în principal perioada de disponibilitate și condițiile detaliate ale împrumutului. (citește mai multe detalii AICI)

