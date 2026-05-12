Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și conducerea militară americană au fost supuși unui val de întrebări în Congres privind costurile uriașe ale războiului cu Iranul și lipsa unei aprobări clare din partea legislativului. Un oficial al Pentagonului a dezvăluit că nota de plată pentru SUA a ajuns deja la 29 de miliarde de dolari, cu 4 miliarde mai mult decât estimarea prezentată cu mai puțin de două săptămâni în urmă.

Audieri tensionate în Congresul SUA

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a fost audiat în Congres alături de generalul Dan Caine și de subsecretarul Apărării și directorul financiar al Pentagonului, Jules Hurst, potrivit Sky News.

Cei trei au participat la audieri consecutive în cadrul audierilor organizate de comisiile parlamentare care analizează solicitarea administrației conduse de Donald Trump privind un buget al Pentagonului de 1,5 trilioane de dolari pentru 2027.

Propunerea reprezintă o creștere de aproximativ 44% față de actualul buget al apărării americane, ceea ce a stârnit reacții puternice atât din partea republicanilor, cât și a democraților.

Costurile războiului cresc rapid

În timpul audierilor, Jules Hurs a fost întrebat direct cât a costat până acum războiul cu Iranul pentru Statele Unite. Oficialul Pentagonului a declarat că suma totală a ajuns la 29 de miliarde de dolari, dintre care 24 de miliarde au fost cheltuite pentru materiale militare, inclusiv muniție, arme și rachete.

„La momentul depunerii mărturiei… era vorba de 25 de miliarde de dolari. Dar echipa de stat major comun și controlorul analizează constant estimările, iar acum credem că este mai aproape de 29. Și asta se datorează costurilor actualizate de reparare și înlocuire a echipamentelor, precum și costurilor operaționale generale pentru a menține oamenii în teatrul de operațiuni”, a declarat Jules Hurs.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat ulterior: „vom împărtăși ceea ce putem” atunci când va fi „relevant și necesar”, după ce a fost presat să asigure că o „contabilitate mai formală” a costurilor războiului va fi comunicată Congresului și subcomisiei de apărare a comisiei de credite a Camerei Reprezentanților.

Îngrijorări privind durata conflictului

Audierile au avut loc pe fondul unor tensiuni politice tot mai mari legate de durata războiului și de baza legală a operațiunilor militare americane.

Mai mulți congresmeni au ridicat problema lipsei unei aprobări explicite din partea Congresului pentru continuarea conflictului, în timp ce presiunea publică privind costurile economice ale războiului continuă să crească în Statele Unite.

