Soluția AUR pentru firmele românești. Cât ar putea crește limita pentru plățile cu bani cash

Deputatul AUR Gabriel Florea a depus un proiect de lege prin care a cerut mărirea limitei pentru plățile cash de la 5.000 la 50.000 de lei. Această măsură urmărește să ajute micii antreprenori și să reducă birocrația.

Proiectul prevede schimbarea regulilor pentru a permite plăți mai mari cu bani gheață. Gabriel Florea susține că regulile vechi au blocat activitatea zilnică a multor firme.

„În acest sens, am depus PL-x 110/2026, care vine să modifice Legea nr. 70/2015, și anume plafonul plăților cash de 5.000 de lei, pe care propunem să îl ajustăm și să îl majorăm până la 50.000 de lei. Este o măsură în concordanță cu politica europeană și vine să sprijine în mod real mediul de afaceri, fiind încă o măsură în plus pe care AUR o promovează”, a declarat deputatul AUR Gabriel Florea.

Mai mult numerar pentru micii afaceriști

Reprezentantul AUR trage un semnal de alarmă și precizează că economia trece printr-o perioadă de criză gravă.

„Mediul de afaceri românesc este în colaps. Anul trecut s-au închis aproximativ 100.000 de firme, iar anul acesta deja aproape 10.000. Ce este cert este că oamenii care muncesc și plătesc taxe și impozite sunt din nou și din nou asupriți de către un stat care, din păcate, nu prea înțelege cum funcționează mediul de afaceri românesc.”

