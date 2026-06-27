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AUR propune majorarea plafonului de numerar pentru companiile românești la 200.000 de lei

AUR propune majorarea plafonului de numerar pentru companiile românești la 200.000 de lei
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o propunere legislativă prin care plafonul maxim al sumelor în numerar ce pot fi păstrate în casieria operatorilor economici la finalul fiecărei zile este majorat de la 50.000 de lei la 200.000 de lei.

Inițiativa are scopul adaptării legislației la realitățile economice actuale și reducerea poverii administrative în principal asupra întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt obligate în prezent să efectueze depuneri bancare frecvente, suportând costuri suplimentare și riscuri legate de transportul și gestionarea numerarului.

Deputatul AUR Lucian Mușat este inițiatorul proiectului de lege. El arată că propunerea legislativă urmărește majorarea plafonului de numerar din casieria companiilor românești de la 50.000 de lei la 200.000 de lei, pentru a reduce presiunea administrativă asupra firmelor și pentru a le oferi mai multă flexibilitate în desfășurarea activității.

„Venim cu o nouă lege pentru companiile românești, aceea de a ridica plafonul de casierie de la 50.000 de lei, cât este astăzi, la 200.000 de lei. Acest plafon a fost scăzut, din păcate, la 50.000 de lei, iar astfel companiile mici românești nu mai pot jongla cu încasările și cu cheltuielile. Iar astfel, dacă această măsură va trece de Parlamentul României, IMM-urile românești, companiile mici, ar avea o gură de oxigen prin această creștere a plafonului de casă de la 50.000 de lei la 200.000 de lei. Continuăm să fim lângă antreprenorii români și vom face tot ce putem ca economia României să prospere și antreprenorii români să se dezvolte aici, la noi în țară”, a declarat deputatul AUR Lucian Mușat.

Proiectul păstrează toate mecanismele de control prevăzute de lege, chiar și obligația depunerii în conturile bancare a sumelor care depășesc plafonul și limita de 500.000 de lei aplicabilă magazinelor de tip cash and carry, supermagazinelor și hipermagazinelor.

Prin prezenta inițiativă, AUR urmărește eliminarea unei diferențe nejustificate dintre marile lanțuri comerciale și întreprinderile mici și mijlocii, oferind antreprenorilor un cadru legislativ mai echilibrat și mai bine adaptat realităților economice actuale.

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