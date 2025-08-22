Băluță, primul favorit în sondajul pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 este cotat cu prima șansă în competiția pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj comandat de PNL și realizat de INSCOP. La ”foarte mică distanță și cu un procent care depășesc 23%” se află Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, au declarat surse politice pentru ”Evenimentul Zilei”. Locul trei este ocupat, ”la o distanță semnificativă, sub 20%, dar cu două cifre” de candidatul AUR, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă (USR), au mai precizat acestea.

Fără să ofere detalii concrete, sursele politice au precizat doar că ocupanții primelor două poziții au procente ”peste 23%”. De asemenea, nu a fost dezvăluit numele candidatului AUR care a fost măsurat în sondaje.

Băluță e pe primul loc, chiar dacă nu candidează

Primarul de la Sectorul 4 este perceput ca favorit pentru postul de primar general. Deși a anunțat oficial că nu se înscrie în competiția pentru mandatul interimar de la București, măsurătorile din sondajul INSCOP îl dau cu prima șansă.

”Este o cercetare sociologică care impune o reflecție mai aprofundată, în privința stabilirii candidatului unic. Poate că nu ar trebui limitată susținerea acestui candidat unic doar la PNL și USR”, au mai precizat sursele citate.

Băluță a declarat, recent, că își dorește un mandat la Primăria Capitalei, dar ”unul întreg” și abia după ce își termină treaba la Sectorul 4. El a explicat că finalizarea proiectelor începute ”este mult mai importantă decât o candidatură de vedetism la Primăria Capitalei”.

„Trebuie să facem planșeul, metroul, avem două spitale în lucru. Păi, nu le mai face nimeni pe astea. Dacă vrem vedetism, acum nu e cazul. Avem tot timpul după ce terminăm”, a spus Băluță, exprimând astfel dorința de a-și continua angajamentele locale, în detrimentul unei candidaturi pentru un mandat interimar la Capitală.

USR favorit în București, dar Drulă doar pe locul 4

Un alt rezultat interesant al sondajului Inscop este votul politic din Capitală. USR rămâne în continuare în preferințele electoratului bucureștean, fiind pe prima poziție. Pentru prima dată în istoria sa, AUR ocupă locul doi în București, urmat la o distanță ” destul de îngrijorătoare” de către PSD și PNL.

Din aceste rezultate reies câteva concluzii interesante: