Prima pagină » Diverse » Băluță, primul favorit în sondajul pentru Primăria Capitalei

Băluță, primul favorit în sondajul pentru Primăria Capitalei

22 aug. 2025, 21:30, Diverse
Băluță, primul favorit în sondajul pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 este cotat cu prima șansă în competiția pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj comandat de PNL și realizat de INSCOP. La ”foarte mică distanță și cu un procent care depășesc 23%” se află Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, au declarat surse politice pentru ”Evenimentul Zilei”. Locul trei este ocupat, ”la o distanță semnificativă, sub 20%, dar cu două cifre” de candidatul AUR, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă (USR), au mai precizat acestea.

Fără să ofere detalii concrete, sursele politice au precizat doar că ocupanții primelor două poziții au procente ”peste 23%”. De asemenea, nu a fost dezvăluit numele candidatului AUR care a fost măsurat în sondaje.

Băluță e pe primul loc, chiar dacă nu candidează

Primarul de la Sectorul 4 este perceput ca favorit pentru postul de primar general. Deși a anunțat oficial că nu se înscrie în competiția pentru mandatul interimar de la București, măsurătorile din sondajul INSCOP îl dau cu prima șansă.

”Este o cercetare sociologică care impune o reflecție mai aprofundată, în privința stabilirii candidatului unic. Poate că nu ar trebui limitată susținerea acestui candidat unic doar la PNL și USR”, au mai precizat sursele citate.

Băluță a declarat, recent, că își dorește un mandat la Primăria Capitalei, dar ”unul întreg” și abia după ce își termină treaba la Sectorul 4. El a explicat că finalizarea proiectelor începute ”este mult mai importantă decât o candidatură de vedetism la Primăria Capitalei”.

„Trebuie să facem planșeul, metroul, avem două spitale în lucru. Păi, nu le mai face nimeni pe astea. Dacă vrem vedetism, acum nu e cazul. Avem tot timpul după ce terminăm”, a spus Băluță, exprimând astfel dorința de a-și continua angajamentele locale, în detrimentul unei candidaturi pentru un mandat interimar la Capitală.

USR favorit în București, dar Drulă doar pe locul 4

Un alt rezultat interesant al sondajului Inscop este votul politic din Capitală. USR rămâne în continuare în preferințele electoratului bucureștean, fiind pe prima poziție. Pentru prima dată în istoria sa, AUR ocupă locul doi în București, urmat la o distanță ” destul de îngrijorătoare” de către PSD și PNL.

Din aceste rezultate reies câteva concluzii interesante:

  • PNL crește ușor, dar râmâne pe locul 4.
  • PSD scade ”sub procentul obținut la alegerile parlamentare din 2024” (21,90% – rezultatul oficial pentru PSD)
  • AUR ajunge pe locul 2. Aproape că și-a dublat electoratul, raportat la rezultat oficial al alegerilor parlamentare (12,18 %).
  • Cătălin Drulă este pe locul 4, sub scorul partidului său. La alegerile europarlamentare din 2024, USR a obținut un scor mic, cu el ca lider al formațiunii. Simpatiile bucureștenilor pentru USR nu se transferă către candidat.
  • Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar, nu are notorietate.
Mediafax
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cutremur vineri seară în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Vladimir Putin și-a modificat fața. Secretul liderului de la Kremlin: Uitați-vă la fața lui, vedeți cum s-a schimbat
Evz.ro
Taxă pentru români la achitarea facturii de energie. La 50 de lei, taxa este 22 de lei
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
A fost descoperit momentul în care peștii au făcut primii pași pe uscat
EXTERNE Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
22:10
Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
EXTERNE Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române
21:56
Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române
TURISM Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025
21:32
Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025
NEWS ALERT Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube
21:00
Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube
EXTERNE Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore
20:51
Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore