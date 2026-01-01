Papa Leon le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026: „Lumea nu se salvează ascuțind săbii”

Papa Leon al XIV-lea le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026. Suveranul Pontif a spus că lumea nu se salvează ascuțind săbii, ci prin iertare și înțelegere, conform EFE. Cuvintele sale au fost rostite în timpul primei Liturghii din acest an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii.

Pontiful american a celebrat în bazilica Sfântul Petru din Vatican trdaiționala Liturghie în solemnitatea Mariei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. În cadrul slujbei, Papa Leon a spus că lumea se poate salva doar prin iertare și înțelegere după ce, în trecut, a făcut avertismente cu privire la planurile de „cucerire” a lumii prin „strategii armate mascate prin discrusuri ipocrite”.

„Începutul noului an este pentru fiecare o oportunitate pentru o viaţă nouă”

Papa Leon le-a recomandat creștinilor ca în 2026, când Jubileul inaugurat de Francisc se apropie de final, să se aorpie de credință pentru a îmbrățișa o idee de pace „dezarmată și dezarmantă”. „Acesta să fie angajamentul nostru, scopul nostru pentru lunile ce vin și pentru întreaga noastră viață creștină”, a fost îndemnul Papei. De asemenea, acesta le-a transmis celor aproximativ 5.000 de credincioși care îl ascultau că deschiderea noului an este pentru fiecare o oportunitate pentru o viață nouă, marcată de capacitatea de a ierta.

Pe 8 decembrie, suveranul pontif a publicat primul său mesaj cu oaczia Zilei Mondiale a Păcii. În textul intitulat „Pacea să fie cu voi toți. Spre o pace dezarmată și dezarmantă”, Leon al XIV-lea avertiza că, în prezent, nu sunt puțini cei care numesc realiste narațiuni lipiste de speranță pentru viața pe planetă. De asemenea, acesta își exprimă îngrijorarea față de faptul că, pe plan politic, destabilizarea la nivel planetar capătă pe zi ce trece un dramatism și o imprevizibilitate tot mai mari.

„Nu este întâmplător că apelurile repetate la creșterea cheltuielilor militare și deciziile pe care acestea le implică sunt prezentate de mulți guvernanți cu justificarea pericolului reprezentat de ceilalți.”

