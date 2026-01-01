Prima pagină » Război în Ucraina » Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni într-un atac cu drone de Anul Nou

01 ian. 2026, 17:11, Război în Ucraina
Rusia acuză Ucraina pentru uciderea a 24 de oameni și rănirea a altor 50 într-un atac cu drone desfășurat chiar de Anul Nou. Dronele ucrainene au lovit într-un hotel și o cafenea din Khorly, din partea rusească a regiunii Herson.

La momentul atacului ucrainean se aflau civili atât în cafenea, cât și la hotel. Autoritățile ruse au raportat izbucnirea unui incendiu la hotelul din Khorly.  Printre cele 24 de persoane ucise se numără și un copil. Alte 50 de persoane, printre care și șase minori, au fost rănite, informează Reuters.

Rusia condamnă atacul: „Este o crimă de război”

Armata ucraineană, care a acuzat Rusia de uciderea multor civili după atacarea mai multor orașe din Ucraina chiar de Crăciun, nu a comentat acuzația venită din partea lui Vladimir Saldo, guvernatorului regiunii instalat de Kremlin. Ministerul Rus de Externe și politicieni ruși au acuzat Ucraina de „atac terorist”.

„Nu este nicio îndoială că atacul a fost plănuit dinainte, cu drone care au vizat zone cu civili unde s-au adunat să celebreze Anul Nou. Atacul este o crimă de război”, a comunicat ministerul rus de Externe.

Aviația rusă a condus mai multe atacuri aeriene în regiunile Odesa, Zaporojie și Herson.

Sursa Foto Ilustrativ: LivemapUA/Telegram

